芬園糯米荔枝產量創高 綠委：多選購支持農民

（中央社記者陳俊華台北25日電）民主進步黨立委黃秀芳今天舉行彰化縣芬園鄉糯米荔枝推廣活動時表示，今年荔枝產量創近年新高，導致價格不如去年，歡迎民眾多選購糯米荔枝，也能到芬園享受採果趣、支持農民。

?黃秀芳與民進黨立委林淑芬、洪宗熠、陳素月等人上午在立法院舉行彰化縣芬園鄉糯米荔枝推廣記者會，立法院副院長蔡其昌及民進黨立委陳明文、莊瑞雄、蘇巧慧、張宏陸、呂孫綾、蔡適應、高志鵬、江永昌等人都到場支持。

糯米荔枝產季比黑葉荔枝晚一些，最大特色是色澤鮮紅、籽小，果肉像糯米一樣Q彈，今年氣候適宜，芬園的荔枝產量創近年新高，導致價格不如去年，彰化縣政府輔導芬園農會啟動收購機制，彰化縣工商發展投資策進會也發動企業認購，歡迎民眾多選購荔枝，幫助農民。