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大摩：4大關鍵要素顯示 市場與一年前大不相同

鉅亨網2018/06/25 12:19
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摩根士丹利的首席跨資產策略師 Andrew Sheets 於 24 日寫道，儘管今年下季市場再度出現隱含波動率不高、殖利率利差縮窄與美股由科技所帶領的情況，但有 4 個關鍵市場要素顯示，現今市場與去年情況很不同。

此四個關鍵因素為通膨與成長間的關係、政策變化、信貸市場的強度與市場波動性。

首先從增長和通膨來看，去年，市場享受著採購經理人指數 (PMI) 不斷上揚，但通膨壓力卻不高的情況。在過去 8 年，市場一直認為良好的數據，將支持市場正常化，而疲弱的數據可能會進一步推動寬鬆政策。

但情況從今年年初開始改變，美國的整體和核心通膨大幅攀升，核心個人消費支出 (PCE) 目前處於 20 年平均水平之上，而醫療成本使系統承受結構性的上行壓力，醫療健保項目占 PCE 物價權重 20%。

失業率則回落至歷史低位附近，這使大摩認為聯準會將繼續升息，從目前到 2019 年 12 月之間估計將再升息 4 碼。數據優於預期代表著更多的緊縮政策，美國第 2 季強勁的經濟增長，使大摩策略師提升美元目標，並降低對新興市場貨幣和股票的評價。

第二點為政策的變化，去年的經濟成長，有美國稅改政策的支撐，然而今年的支撐條件被恐傷害經濟的因素所取代，美國與中國和歐洲的貿易緊張局勢正逐漸升溫，大摩的經濟學家和美國公共政策小組，對目前貿易談判的狀態審慎觀察。

再來為信貸市場的改變。去年，全球幾乎所有的信貸都是穩健的，今年則非常不同，美國投資等級的債券、歐債、亞洲債以及新興市場債表現皆較疲弱，Libor-OIS 的利差接近 9 年以來的高位。

最後一點為市場的波動，去年的市場波動性處於歷史低點，儘管今年已開發國家股市、利率、信貸和外匯的隱含波動率仍處於 10 年左右低點，但實際波動率卻來到 10 年平均的中位。

大摩認為，在今年的情況下，殖利率曲線將持續趨平，而 10 年期美債殖利率可能已達高位。另一方面，由於聯準會在新興市場疲弱情況下，仍持續緊縮政策，大摩外匯策略師上調對美元的預期。

新興市場資產中，股市可能具最大的風險，因為面臨成長動能不佳與收益疲弱等問題，同時，與歐股和日本相比，新興市場股市的估值溢價不足，難以吸引投資者，新興市場以美元計價的債券為較好的選擇。

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