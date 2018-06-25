台股測支撐待旺季效應走揚 留意產業利基和漲價題材

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，資金面上，外資今年自 2 月大幅賣超台股以來，部份個股和族群表現亮眼，顯見基本面仍是牽動股價的關鍵，接下來建議投資人應聚焦基本面，秉持選股不選市的大原則。

台積電 (2330-TW) 今 (25) 日進行除息交易，使台股開盤蒸發近 70 點，不過台積電除息行情無力，加上中小型股各自表現，台股指數短線承受壓力，回測 10800 點支撐，法人表示，展望後市，接下來產業旺季，若上市櫃公司營收表現不錯，將助增強投資信心，建議可留意產業利基和漲價題材。

觀察基本面，晶圓代工方面，先進製程受比特幣價格波動影響，下半年訂單展望相對負向，恐牽動龍頭代工廠今年展望，但另一方面，成熟製程像是 6 吋及 8 吋晶圓代工產能相對吃緊，供應商紛紛對客戶進行漲價，也顯示物聯網、車用電子、新應用需求逐漸加溫。

廖哲宏表示，受到 6 吋及 8 吋晶圓代工吃緊影響，造成 MOSFET、二極體等供應元件供不應求，第 3 季也有漲價可能，而被動元件以及矽晶圓的缺貨情況仍然沒有改善，電阻的訂單出貨比 (BB ratio) 甚至達到 3，MLCC 的訂單出貨比也有 2。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄同樣認為，台股基本面佳，回檔整理後將創造較佳進場點，目前權值股受外資主要調節，強勢題材如被動元件、矽晶圓等仍是今年投資主軸操作。

技術面部分，短線上建議可先看能否止跌，再進一步推估盤勢走向和支撐點是否出現改變，而隨著台積電、國泰金、富邦金等權值股陸續除權息，也牽動市場情緒，建議投資人留意相關行情的表現，做為短線投資上的判斷。

至於題材面，廖哲宏表示，看好族群並未受到近期盤勢波動影響，像是蘋果供應鏈，基本上存有短線利多的優勢，但長期需要選擇性的挑選，過去大家偏好的如 AI、車用、EV、IOT、 5G 等趨勢都沒變，可擇優伺機逢低介入布局。