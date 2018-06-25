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中央社

南北韓上校級工作會談 聚焦修復軍事通信線路

中央社2018/06/25 12:15
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）南北韓軍方上校級工作會談，今天上午在南韓的南北韓出入境事務所（CIQ）登場，雙方在會談上討論重點，聚焦在軍事通信線路的修復問題。

南韓聯合新聞通訊社報導，這是自2011年2月南北韓開會討論「天安艦事件及延坪島砲擊事件」以來，雙方時隔7年4個月再次舉行上校級軍事工作會談。

在由南韓國防部北韓政策課長陸軍上校趙龍根和北韓人民軍大佐（相當於上校）嚴昌南分別掛帥的此次上校級會談上，雙方就具體落實南北韓本月14日在板門店北韓轄區「統一閣」舉行將軍級軍事會談時，雙方決定完全恢復軍事通信線路的方案進行討論。。

報導指出，南北韓雙方決定恢復的通信線路，包括東、西海岸通信線路，以及南韓平澤第二艦隊司令部與北韓南浦西海艦隊司令部間的通信線路。

報導稱，西海岸線路今年1月雖已修復，但無法收發傳真，只能通電話，因此需要修復光纜。東海岸通信線路因軍事分界線（MDL）以北地區發生山火而遭切斷，需要重新開通。平澤與南浦間通信線路近十年來都未曾使用，需要進行檢查。

報導指出，會談上，雙方還將討論南北韓艦艇通過國際無線通信線路進行聯絡的方案。

南北韓曾在2004年第2次南北韓將軍級會談上，就雙方艦艇在西部海域北方限界線（NLL）附近利用國際無線通信線路和信號旗進行通信聯絡達成一致，之後雙方雖進行通信交流，但北韓僅在必要時，對南韓發出的通信予以回應。（編輯：陳俊碩）1070625

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