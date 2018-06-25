南北韓上校級工作會談 聚焦修復軍事通信線路

（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）南北韓軍方上校級工作會談，今天上午在南韓的南北韓出入境事務所（CIQ）登場，雙方在會談上討論重點，聚焦在軍事通信線路的修復問題。

南韓聯合新聞通訊社報導，這是自2011年2月南北韓開會討論「天安艦事件及延坪島砲擊事件」以來，雙方時隔7年4個月再次舉行上校級軍事工作會談。

在由南韓國防部北韓政策課長陸軍上校趙龍根和北韓人民軍大佐（相當於上校）嚴昌南分別掛帥的此次上校級會談上，雙方就具體落實南北韓本月14日在板門店北韓轄區「統一閣」舉行將軍級軍事會談時，雙方決定完全恢復軍事通信線路的方案進行討論。。