飛美航班安檢新規月底上路 隨身粉狀物限量

（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）飛美航班30日起將有安檢新規定，除經航空公司確認的藥粉、嬰兒配方奶粉、人類骨灰外，旅客隨身攜帶登機的粉狀物不可超過350毫升，機場公司今天除提前宣導也將嚴格執行。

配合美國國土安全部運輸保安署（TSA）要求強化飛美航班相關保安控管措施，30日起，搭乘赴美航班旅客，除經航空公司檢查確認非屬危險或危安物品的藥粉、嬰兒配方奶粉、人類骨灰外，其他大於或等於350毫升之粉狀物，都不可攜帶進入客艙。

桃園國際機場公司副總經理但昭璧今天受訪表示，安全檢查作業將在內候機室執行，旅客最簡單的判別方式，就是可攜帶的粉末狀物品大小約一瓶可樂罐容量，也不可是航空運輸規定的毒物、化學物、易燃物等9類危險物品，請旅客事前自行檢查，飛美航班將依法嚴格執行。