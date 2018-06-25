柯文哲來拜會 王金平：他知道我支持丁守中

（中央社記者劉冠廷台北25日電）台北市長柯文哲日前拜會前立法院院長、國民黨立委王金平，王金平今天說，他與柯文哲談的很愉快，但內容不便多說；柯文哲很清楚他會全力支持國民黨台北市長參選人丁守中。

媒體報導，柯文哲19日拜會王金平，並傳出柯文哲在會中說總統蔡英文被「太子與太后掌控」，對此，王金平今天上午在接受媒體訪問時表示，跟柯文哲會面談的事情不便多說，柯文哲主要是來問他如何處理立法院中的重大事情。

王金平表示，他告訴柯文哲，他一定要建立他的信用，讓所有立委能信任他，說任何話都能夠實現，所以要協調各種法案與預算，才能夠順利達成；在基於信任感的背景下，在協調事務的時候也要秉持尊重，不分大小黨；以及包容不同聲音與主張；最後則要採納參與協調者所有最好的意見，做出協商結論，讓大家信服。