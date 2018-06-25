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中央社

柯文哲來拜會 王金平：他知道我支持丁守中

中央社2018/06/25 12:17
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北25日電）台北市長柯文哲日前拜會前立法院院長、國民黨立委王金平，王金平今天說，他與柯文哲談的很愉快，但內容不便多說；柯文哲很清楚他會全力支持國民黨台北市長參選人丁守中。

媒體報導，柯文哲19日拜會王金平，並傳出柯文哲在會中說總統蔡英文被「太子與太后掌控」，對此，王金平今天上午在接受媒體訪問時表示，跟柯文哲會面談的事情不便多說，柯文哲主要是來問他如何處理立法院中的重大事情。

王金平表示，他告訴柯文哲，他一定要建立他的信用，讓所有立委能信任他，說任何話都能夠實現，所以要協調各種法案與預算，才能夠順利達成；在基於信任感的背景下，在協調事務的時候也要秉持尊重，不分大小黨；以及包容不同聲音與主張；最後則要採納參與協調者所有最好的意見，做出協商結論，讓大家信服。

對於民進黨自提市長參選人後，柯文哲目前的處境是否有點尷尬，王金平說，這他不清楚；柯文哲很清楚他一定會盡全力支持國民黨台北市長參選人丁守中，柯文哲沒有特別要求什麼，絕對沒有，柯文哲深知他的立場。

媒體追問，柯文哲是否有提到若落選北市長，就要回去當醫生，王金平說，「這你自己去請教他，好不好」。

此外，針對年底選戰，不少參選人都來向王金平請益，王金平說，他是國民黨員，所以盡他的一份力量，全力幫助黨籍參選人競選。媒體報導國民黨現在是「無」主席狀態，王金平回應媒體詢問時表示，「我們怎麼沒有主席，吳敦義就是主席，他在領導我們，黨的運作持續在進行。」（編輯：林沂鋒）1070625

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