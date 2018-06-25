正妹洗澡露點惹議！女主播穿性感薄紗直播澄清「有胸貼」

日前有網友在臉書社團「爆廢公社」傳照分享，一名黃姓《 17 》正妹女主播身穿綠色針織材質的比基尼直播洗澡，但疑似「露點」引發議論紛紛，性感撩人的畫面擄獲不少男網友的心。事隔數天，黃女再度身穿性感薄紗在臉書開直播，並澄清當時有貼「胸貼」，絕非走光。

一名網友於本（ 6 ）月 21 日在臉書社團「爆廢公社」 PO 出一張比基尼辣妹照，畫面可見，一名黃姓《 17 》正妹主播穿著綠色針織材質鏤空設計的比基尼在浴室裡直播洗澡，直播進行到一半時，性感火辣的比基尼竟突然走位，黃女的「長輩」隱約見客，讓原 PO 不禁驚呼「現在直播都要玩這麼大嗎？」