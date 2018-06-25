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正妹洗澡露點惹議！女主播穿性感薄紗直播澄清「有胸貼」

生活中心／綜合報導2018/06/25 12:35
▲黃姓《 17 》女主播直播洗澡疑似「露點」惹議，事隔數天他再度開直播澄清當時有貼「胸貼」。（圖／翻攝自臉書）
▲黃姓《 17 》女主播直播洗澡疑似「露點」惹議，事隔數天他再度開直播澄清當時有貼「胸貼」。（圖／翻攝自臉書）

日前有網友在臉書社團「爆廢公社」傳照分享，一名黃姓《 17 》正妹女主播身穿綠色針織材質的比基尼直播洗澡，但疑似「露點」引發議論紛紛，性感撩人的畫面擄獲不少男網友的心。事隔數天，黃女再度身穿性感薄紗在臉書開直播，並澄清當時有貼「胸貼」，絕非走光。

一名網友於本（ 6 ）月 21 日在臉書社團「爆廢公社」 PO 出一張比基尼辣妹照，畫面可見，一名黃姓《 17 》正妹主播穿著綠色針織材質鏤空設計的比基尼在浴室裡直播洗澡，直播進行到一半時，性感火辣的比基尼竟突然走位，黃女的「長輩」隱約見客，讓原 PO 不禁驚呼「現在直播都要玩這麼大嗎？」


▲黃女身穿性感鏤空的比基尼直播洗澡。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

事隔多日，黃女再度在臉書開直播，但這次穿的不是比基尼，而是超低胸的粉色性感薄紗睡衣，她坐在床上，除了與粉絲聊天、互動，更隨著播放中的音樂扭腰擺臀，大跳性感熱舞，讓人看了血脈賁張。由於黃女腿張太開，還有粉絲貼心提醒她，就怕她再次春光外洩。

此外，針對日前被懷疑「露點」的直播事件，黃女本次直播中特別澄清，上次開直播時就有用胸貼，絕對不是走光。不過，仍有不少網友嗆她「只能賣弄身體，把自己變廉價，太物化！丟臉。」對此，她則霸氣回應「既然丟臉，你們怎麼還看得下去？只會打字躲在後面，才是不敢面對的人吧！我是直播，不是 A 片，我們只是娛樂！」


▲黃女在臉書開直播澄清，之前直播洗澡時「有用胸貼」。（圖／翻攝自臉書）

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