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影／悚！賓士男「扯髮暴打」老婆17年　惡劣行徑全都錄

社會中心／綜合報導2018/06/25 12:38
▲悚！賓士男「扯髮暴打」老婆17年，惡劣行徑全都錄。（圖／翻攝自爆料公社）
▲悚！賓士男「扯髮暴打」老婆17年，惡劣行徑全都錄。（圖／翻攝自爆料公社）

過分到忍無可忍！一名女網友在臉書社團「爆料公社」怒控，和老公結婚 17 年來遭受長期家暴，不僅在懷孕、坐月子期間都被打，就連近日她要入院開刀，對方更完全不顧她的身體狀況不斷扯髮、施暴。該名女網友也將過程通通拍下，驚悚畫面令人看得怵目驚心。

原 PO 表示，自己 17 年來長期忍受老公家暴，就連在她懷孕、坐月子時，都慘被毆打、扯頭髮，甚至拖下樓梯。日前原 PO 準備開肺部大刀，不料在入院當天，老公不斷吵著想去看電影，她因擔心接不到護士的電話拒絕，竟當場被老公猛力扯髮、咒罵。從影片中可見，老公一氣之下一把抓住原 PO 的頭髮，一邊開車一邊飆罵三字經，無良行徑令人髮指。


▲原 PO 日前住院開刀，仍遭老公施暴。（圖／翻攝自爆料公社）

手術結束後，老公非但沒有為自己的所作所為道歉，反而向原 PO 提出離婚，更嗆「給妳兩個選擇，一是離婚，二是我的個性不會改變，而且會讓妳的生活更難過！」甚至裝窮要求一台機車當作離婚費，卻在沒幾個月後自己買了一台賓士，讓原 PO 既委屈又無奈，嘆「我選擇了離婚，他卻到處跟人家說是我提離婚的！」

貼文一出，網友紛紛留言「王 X 蛋！丟盡男人的臉！打女人算什麼東西」、「告倒他！真的很垃圾」、「離婚就不必想這些了，恭喜妳脫離苦海」、「垃圾，沒用的人才會這樣打女人」，替原 PO 打抱不平；不過，也有網友認為「既然可以忍了十七年，那不就也表示一個願打一個願挨嗎？ 總是有方法解決的，男人動手畢竟就不對啦」、「你真的很愛他……但他真的愛你嗎? 有時候離開也是一種愛的表現」，引發熱議。


▲女網友全文。（圖／翻攝自爆料公社）

關鍵字爆料公社家暴渣男離婚賓士施暴
雙乳找到了！竟被凶嫌暗藏住處冰箱

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