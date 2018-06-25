〈每日外資外匯觀點〉英鎊跌勢出現轉機、歐元短中期轉

英國央行意外爆出三大鷹派訊息，分別是貨幣政策會議投票結果為 6：3，縮減 QE 時間點由升息至 2% 提前升息至 1.5%，以及家庭支出現強勁反彈。

彭博美元即期指數上週跌幅擴大至 0.3%，為 4 月中旬反彈以來最大跌幅，華僑銀行分析師 Terence Wu 表示，上週公布的費城聯準會製造業數據不佳，美元多頭部位從 11 個月以來的高點位置撤出，加上市場對貿易戰憂慮降溫，多頭開始進行獲利了結。

大華銀行：英鎊兌美元跌勢將告終

大華銀行分析師預期英鎊兌美元的跌勢將告終，若反彈能順利突破 1.329，則將意味著將展開中期彈升。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 分析師指出，英國脫歐進程中仍存在不確定性，儘管政治風險嚴重，但令人驚訝的是最近幾週英鎊的波動率並未升高。

該行表示，儘管英國央行 8 月升息的可能性很大，但在美元堅挺的背景下，英鎊兌美元年底前仍有回落至 1.30 以下的風險；並將歐元兌英鎊 12 個月目標價從 0.84 上調至 0.87。

瑞銀駐倫敦策略師 Themos Fiotakis 表示，歐元當前升值速度恐怕沒那麼快，因此將英鎊兌美元年底的目標價從 1.30 調降至 1.25，但仍堅持 1.30 價位終會來到。

豐業銀行：歐元兌美元短、中期看漲

豐業銀行則認為，歐元兌美元的短期和中期價格信號轉為看漲，扭轉過去一周市場疲弱的技術基調，預期歐元買盤在 1.16 之上將放緩，投資人或許不用期待太多；但若歐元再次測試支撐 1.15 後反彈，則未來 1-2 周內有機會重新上漲到 1.18-1.185 之間。