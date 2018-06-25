對網友檢舉神回覆 陸環保局微信號暫停

（中央社記者張淑伶上海25日電）有民眾日前在網上向中國四川自貢市環保局投訴環保問題，卻得到「不說話沒人把你當啞巴」的回應。自貢環保局微信公眾號發布公告，今天零時起暫停服務10天。

澎湃新聞報導，一名民眾在自貢環保局微信公眾號留言，檢舉當地一處工地揚塵大等問題，希望官方前去管理。但公號卻回覆：「不說話沒人把你當啞巴」。

檢舉人隨後留言：「自貢環保這樣回覆反映問題的人嗎？真是丟臉」，公眾號竟回覆：「面子是別人給的，臉是自己丟的。」

這起事件在20日曝光後，自貢市環保局公開致歉，並解釋這是第三方平台的「智能消息自動回覆功能」，先前在維護公眾號時，沒有即時關閉這項機器人回覆功能，造成網友留言後產生不當回覆。