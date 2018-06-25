對網友檢舉神回覆 陸環保局微信號暫停

（中央社記者張淑伶上海25日電）有民眾日前在網上向中國四川自貢市環保局投訴環保問題，卻得到「不說話沒人把你當啞巴」的回應。自貢環保局微信公眾號發布公告，今天零時起暫停服務10天。
澎湃新聞報導，一名民眾在自貢環保局微信公眾號留言，檢舉當地一處工地揚塵大等問題，希望官方前去管理。但公號卻回覆：「不說話沒人把你當啞巴」。
檢舉人隨後留言：「自貢環保這樣回覆反映問題的人嗎？真是丟臉」，公眾號竟回覆：「面子是別人給的，臉是自己丟的。」
這起事件在20日曝光後，自貢市環保局公開致歉，並解釋這是第三方平台的「智能消息自動回覆功能」，先前在維護公眾號時，沒有即時關閉這項機器人回覆功能，造成網友留言後產生不當回覆。
當天，運營維護該公號的四川新聞網也發表致歉聲明，稱已啟動追查問責程序。
自貢市環保局的微信公眾號24日發出公告，表示為「切實整改服務漏洞，完善服務功能」，自6月25日零時至7月4日12時暫停服務。
根據新京報旗下的新媒體「政事兒News」，中國地方政府對網友的「神回覆」已有多起案例。
5月2日，一名安徽省池州市貴池區教師向「貴池區人民政府發布」微信公號發送了一條問題，收到的回覆同樣是「你不說話沒人把你當啞巴」。
這名教師不敢置信，又重新把問題發送一遍，收到的回覆變成「我彷彿聽見了一群蚊子在嗡嗡嗡」。
輿論發酵後，「貴池區人民政府發布」發出致歉信，稱不當回覆是公號後台的回覆軟體造成的。（編輯：林克倫）1070625