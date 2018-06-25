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〈精英股東會〉今年營收將衝320億創近3年新高 下

鉅亨網2018/06/25 12:33
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精英電腦 (2331-TW) 今 (25) 日召開股東會，總經理楊龍光表示，精英產品結構中，PC 仍是強項，訂單持續增加，今年將交出比去年更好的成績單，下半年營收可望逐季成長。法人預估，精英今年桌上型電腦主機板營收年增率可望衝上 1 成，帶動全年整體營收增至 320 億元，年增率達 6% 以上，可望創近 3 年新高。

楊龍光指出，去年精英已經轉盈，今年第一季由於匯率干擾，表現跟預期有些落差；面對下半年電子業旺季，精英原有核心業務 PC 有宏碁 (2353-TW)、聯想、英特爾(INTC-US) 及戴爾 (DELL-US) 等客戶訂單，其中有一半的訂單是成長，帶動今年營運表現，不過整體獲利與去年相比不會差異太多。

精英今年受惠桌上型電腦主板訂單動能支撐，營收年增率可達 1 成，不過由於教育市場些微衰退，影響部分營收，全年整體營收估達 320 億元，年增約 6.7%。

精英指出，教育市場由於中南美、非洲等地標案數量減少，部分標案更將時程延後，影響營收狀況，今年轉向亞洲開發中國家繼續開拓商機；2016 年委內瑞拉 30 億元應收帳款仍在努力中，希望有機會取回款項。

法人推估，由於精英今年桌上型電腦主板產品價格仍持續下滑，而今年教育標案產品比重減少，一來一回導致整體獲利表現不如營收。

楊龍光表示，精英投入新品轉型 2 年多，轉型速度不快，但是在電動車全面上市後，精英的充電產品絕對不會缺席；IoT 新品也預計下半年推出，今年整體將交出一張更好的成績單。

董事長林郭文艷表示，2017 年對精英電腦來說，是差強人意的一年，公司雖然已經投入轉型，放棄低毛利的業務，但是減法快、加法慢，去年營收成長及獲利有限，未來將持續擴大新產品、新業務，提高公司營收跟獲利。

精英 2017 年營收 299.47 億元，年增不到 1 %，稅後純益 2.24 億元、每股純益 0.4 元。

林郭文艷表示，2016 年因為委內瑞拉教育標案應收帳款呆帳，無法發放股利，2017 則是受到匯率影響，導致資產減損，因此由資本公積配發每股 1 元現金股利，該案也在今日股東會中順利通過。

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