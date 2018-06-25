分拆佳兆業物業香港IPO 佳兆業漲近3%後拉回

佳兆業集團 (1638-HK) 公佈，已於上週五 (22 日) 就分拆旗下佳兆業物業向聯交所遞件申請上市。分拆完成後，佳兆業將擁有佳兆業物業不少於 50% 權益，仍然為旗下附屬公司。
佳兆業集團今 (25) 日股價一度漲 2.89%，報港幣 3.91 元，成交約 159 萬股，涉資 620 萬元，截至 11 點左右，拉回至平盤，報港幣 3.8 元。
佳兆業宣佈，已向聯交所遞交申請，建議分拆物業管理業務佳兆業物業股份在聯交所主機板獨立上市．建議分拆涉及透過由佳兆業物業進行股份發售，詳情尚未敲定。
目前，佳兆業持有佳兆業物業 98.6% 權益．分拆後，將擁有不少於 50% 權益，仍為附屬公司。
物管公司掀分拆潮，物業管理概念股炒作頻頻，母公司花樣年控股 (1777-HK)、碧桂園 (2007-HK)、雅居樂集團 (3383-HK) 股價呈現下跌狀態，跌幅 1-3% 不等。
相關物管公司股價跌多於漲，除碧桂園服務上漲 0.52% 外，中海物業 (2669-HK)、彩生活 (1778-HK)、雅生活服務 (3319-HK)、綠城服務 (2869-HK) 均下跌，跌幅 0.71-2.11%。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>