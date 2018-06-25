分拆佳兆業物業香港IPO 佳兆業漲近3%後拉回

佳兆業集團 (1638-HK) 公佈，已於上週五 (22 日) 就分拆旗下佳兆業物業向聯交所遞件申請上市。分拆完成後，佳兆業將擁有佳兆業物業不少於 50% 權益，仍然為旗下附屬公司。

佳兆業集團今 (25) 日股價一度漲 2.89%，報港幣 3.91 元，成交約 159 萬股，涉資 620 萬元，截至 11 點左右，拉回至平盤，報港幣 3.8 元。

圖：新浪財經

佳兆業宣佈，已向聯交所遞交申請，建議分拆物業管理業務佳兆業物業股份在聯交所主機板獨立上市．建議分拆涉及透過由佳兆業物業進行股份發售，詳情尚未敲定。