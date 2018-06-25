〈0050生日〉ETF規模破5000億元 成交比卻

證交所董事長許璋瑤表示，臺灣 ETF 市場發展近幾年成長加速，光是今年，整體臺灣 ETF 市場規模就一舉連續突破 4000 億元、5000 億元兩大關卡，引發亞洲市場關注，其中，今年以來新增 ETF 達 21 檔，使 ETF 總檔數達 129 檔；若單就證交所上市來看，今年已有 11 檔 ETF 在證交所上市，使 ETF 總檔數達到 109 檔。

臺灣 50 ETF (0050-TW) 今 (25) 日 15 歲生日，也意味臺灣 ETF 市場發展滿 15 年，目前整體臺灣 ETF 市場規模已突破 5000 億元，但是成交比重僅達 5.82%，對此，金管會副主委鄭貞茂期許，投信可研議透過每年增加配息次數當誘因，以吸引投資人多多投資 ETF。

許璋瑤進一步指出，截至 2018 年 5 月底，在證交所上市的 ETF 總資產規模已成長至 3620 餘億元，日均成交值超過 79 億元，但是，ETF 成交值占整體市場的比重僅達到 5.82%，與美國主要證券交易所超過 20% 的比重相比，可樂觀預期仍有相當大的成長空間。

雖然 ETF 快速成長，但許璋瑤表示，在證交所掛牌的 ETF 中，前 20 檔資產規模占 8 成 3，成交值占 9 成 3。

ETF 龍頭元大投信總經理劉宗聖也指出，雖然我國 ETF 已突破 5000 億元規模，但是他前陣子拜訪韓國三星投信，光是一家三星投信的 ETF 資產規模就達 180 億美元 (約新台幣 5400 億元)，顯示臺灣 ETF 市場還有很大成長空間。

展望未來 ETF 發展，許璋瑤表示，金管會近幾年的法規鬆綁，包含：開放發行槓桿型 / 反向型 ETF 及商品期貨 ETF、ETF 雙幣交易機制、臺股 ETF 得採「現金申購贖回」機制、ETF 定期定額投資等；未來將積極推動 ETF 商品多元化及加強對投資人的宣導教育，期待能有更多投資人將 ETF 作為資產配置工具。

金管會副主委鄭貞茂則是期許投信可研議透過每年增加配息次數當誘因，例如從一年配息 2 次，增加為一年配息 4 次，以吸引投資人多多投資 ETF。對此，劉宗聖表示，會研議增加 ETF 配息次數的可行性。