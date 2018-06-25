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娛樂

看蕭敬騰擺臭臉　歌手媽媽遭網友肉搜狠嗆

娛樂中心╱台北報導2018/06/25 12:50
▲許富凱的媽媽（左圖左）因為眼睛不適，被網友誤會看蕭敬騰（右圖）表演擺臭臉。左圖右許富凱。（合成圖，2018.06.25）
▲許富凱的媽媽（左圖左）因為眼睛不適，被網友誤會看蕭敬騰（右圖）表演擺臭臉。左圖右許富凱。（合成圖，2018.06.25）

從選秀節目出身的歌手許富凱，第五度入圍今年金曲獎「最佳台語男歌手」，只可惜沒有得獎，但他萬萬沒想到的是，本來想盡孝道帶媽媽一起出席頒獎典禮，最後卻因為一個眼神，讓媽媽慘遭網友批評。

當天，蕭敬騰（老蕭）剛主持開場的時候，鏡頭帶到許富凱和媽媽坐在台下觀禮，卻因為許媽媽的面無表情，跟旁邊開心拍手鼓掌的人相差太多，而被網友肉搜批評是在擺臭臉，讓事後看到這消息的許富凱相當難過，甚至連參加慶功餐會都心情低落。

他在臉書為媽媽平反說：「我媽因為不常戴假睫毛有些不適應，而且我媽媽有畏光，所以眼睛紅腫不舒服。」還提到媽媽在現場曾大讚：「蕭敬騰的衣服都很好看！」最後卻被網友誤解，令他相當無奈，也對媽媽感到抱歉。

許富凱臉書全文如下〜〜

昨天在慶功餐會上，看到這些報導，
完全沒有心情慶祝，心情非常非常的低落，
說不在乎是騙人的，
我想要替我媽平反一下，
我媽昨天因為不常戴假睫毛有些不適應，
而且我媽媽有畏光，
所以眼睛紅腫不舒服，
昨天在後台我的老闆還拿了眼藥水給她點，
她還在我耳邊說：蕭敬騰的衣服都很好看....

而這樣的報導，真的讓人非常難過，
身為兒子的我，很開心媽媽可以陪我參加這麼重要的盛宴，我非常感謝她，但被誤解成這樣，做兒子的我也非常的無奈，我非常對不起我媽....

老蕭及老蕭的粉絲跟你們說聲抱歉。

 

關鍵字許富凱蕭敬騰金曲獎
女神現身花蓮飄仙氣　網友全被電暈

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