美擬祭緊急經濟權力法 阻中國投資敏感領域

要求匿名的消息人士說，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）將在預計於29日發布的報告中，建議由一個名為美國外來投資審查委員會（Committee onForeign Investment in the United States, CFIUS）的跨機構政府小組來執法。

彭博報導，熟知內情的8名消息人士說，根據計畫，白宮可能採取可行的最嚴厲法律措施之一，宣布中國投資擁有諸多技術的美國企業，恐對經濟和國家安全構成威脅，相關技術涵蓋潔淨能源汽車、機器人和航太領域。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國財政部正考慮援引一項緊急法律，加強審查中國在美投資敏感技術，恐使美中爆發無可逆轉的貿易戰。

財政部發言人並未立即應要求置評。

兩名消息人士說，當局考慮的其中一項計畫是在審查投資時，創建一個雙軌流程，其中一套專門針對中國。

香港澳盛銀行集團首席大中華經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）說：「如今，川普的政策顯然不是針對貿易赤字，安全風險與雙邊關係的各種面向有關，尤其是投資限制。」

中國商務部並未立即針對上述報導做出回應。

消息人士說，梅努欽早從去年12月便開始著手制定相關計畫，但他主張採取的是較不激進的作法。其他內閣成員和總統最終說服梅努欽以大而無當的工具來應付中國投資導致國安風險持續升溫的情況。

他們說，若干政府官員擔心，宣布進入國家經濟緊急狀態恐重創股市或傷害在中國營運的美國企業。

「南華早報」（South China Morning Post）今天報導，貿易緊張升溫之際，中國並無打算將矛頭對準在中國營運的美國企業，但白宮的額外舉措恐使局勢改變。

消息人士說，1977年生效的「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）將鎖定未來的潛在投資，意味現已存在的投資不會受到影響。

目前還不清楚這對已宣布但尚未完成的交易會構成何種影響。財政部官員正設法界定將受影響的「中國實體」法律定義。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1070625