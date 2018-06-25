NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈音浪競演　陳子鴻、黃鴻升熱情邀約國道3號火燒聯結車頭全毀無人傷8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

以巴菲特護城河理念選股 基金看好台積電

中央社2018/06/25 12:40
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社台北25日電）今年以來，全球晶圓代工龍頭台積電表現罕見落後大盤，卻成了基金經理眼中的好機會。一位負責亞股投資的主管說，以巴菲特著名的「護城河」理念選股，下半年會逐漸加碼台積電等科技股。

Ostrum資產管理的亞股主管張遠疇接受彭博訪問時表示，亞洲科技股過去半年股價已回落不少，正在尋求重新建立部位的機會，會投資具有長期競爭優勢，也就是所謂的「護城河」企業。

張遠疇的團隊管理10億美元亞洲及新興市場股票資產，他本人管理兩支亞股基金，其中有一支以騰訊、三星和台積電等為主要持股，過去一年表現打敗了93%的同業。

張遠疇說：「如果一家公司有護城河，客戶願意支付更高的價格購買商品，而且願意持續付出溢價。為了維持這項優勢，必須一直在技術上再投資。」

他說：「台積電的護城河價值被輝達公司（Nvidia）、蘋果（Apple）等客戶認可。我們還會繼續慢慢加碼，但要小心解讀蘋果下半年的表現。」

根據基金月報，張遠疇的法儲銀新興亞洲股票基金上月已加碼台積電，目前騰訊、三星電子及台積電等科技股占基金持股約三成。彭博數據顯示，雖然基金在過去一年表現優異，但今年以來，基金淨值下跌5.3%，落後於MSCI亞太（不含日本）指數。

台積電4月公布第二季展望不佳，反映全球智慧手機市場趨緩，股價迄今下跌7%，相較於台股指數跌幅0.2%。身為台股權重最大的個股，台積電自2010年迄今，只曾在2013年的全年表現落後大盤。（編輯：劉淑琴）1070625

柯一正號召時力議員參選人成...台灣50 ETF滿15年 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan