以巴菲特護城河理念選股 基金看好台積電

（中央社台北25日電）今年以來，全球晶圓代工龍頭台積電表現罕見落後大盤，卻成了基金經理眼中的好機會。一位負責亞股投資的主管說，以巴菲特著名的「護城河」理念選股，下半年會逐漸加碼台積電等科技股。

Ostrum資產管理的亞股主管張遠疇接受彭博訪問時表示，亞洲科技股過去半年股價已回落不少，正在尋求重新建立部位的機會，會投資具有長期競爭優勢，也就是所謂的「護城河」企業。

張遠疇的團隊管理10億美元亞洲及新興市場股票資產，他本人管理兩支亞股基金，其中有一支以騰訊、三星和台積電等為主要持股，過去一年表現打敗了93%的同業。