5G手機帶動SAW需求倍增 台嘉碩業績動能升溫

法人指出,行動通訊從 3G 到 4G 到 5G、射頻對 SAW 需求將大爆發,預期可從 20-30 顆倍增至 50 顆以上,同時,由於 5G 基地台設置數量擴張,手機 SAW 需求將旺到 2020 年。

石英元件及表面聲波器 (SAW Filter) 廠台嘉碩 (3221-TW) 受惠產品需求轉佳,另外平鎮及無錫廠也雙雙擴產,4 月營收 1.73 億元創 2017 年以來單月新高,第 2 季隨著工作天數增加,法人估業績可望季增及年增雙成長;同時,在 5G 手機對 SAW 的需求倍數增加帶動,台嘉碩下半年起業績可望受惠擴張。

台嘉碩第 2 季營收擴張及有利的匯率帶動,法人估公司獲利將進一步向上成長。台嘉碩 4 月營收以 1.73 億元創 2017 年以來 16 個月新高,月增 2.53%,年增 12.53%,法人估第 2 季業績可望出現季增及年增走勢。

台嘉碩為表面聲波元件和石英元件製造商,過去兩大產品佔營收比重各 5 成,近 3 年來因 SAW 打入歐美車廠供應鏈,使 SAW 的比重提升達 55%,而石英元件則降至 45%,如今兩項產品比重大致維持穩定比例。台嘉碩的 SAW 產品專精於小量、多樣的供應,由於歐美汽車客戶穩定成長,汽車用 SAW 已占營收 35% 以上。

台嘉碩為進一步搶攻手機市場,轉投資韓國 SAW 廠 Sawnics,目前綜合持股逾 5 成,並擴大自有 SAW 產能,台嘉碩 SAW 產品已成功發展出雙顆的封裝製程 Duplexer,新產品也進入陸系手機供應鏈,為 SAW 業務提供了新的成長動能;同時,由於 5G 手機產品對於 SAW 的需求為目前的 3 倍,法人也正進一步追蹤台嘉碩的可能取得新訂單及對於獲利的增進的效果。

台嘉碩原本 SAW 產能為每月 1500 萬顆左右,加入 Sawnics 的產能後,總產能提升至 4000 萬顆,公司再進一步因應客戶需求提升至 8000 萬顆。其新產品、新布局將有助 SAW 成營收大動能。

