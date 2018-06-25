新北應有自己藝文舞台　蘇貞昌主張435藝文特區更進化

蘇貞昌今日立委張宏陸的陪同下，進行「蘇貞昌市政抓bug第二站」的直播；蘇貞昌說，過去是退輔會訓練中心的板橋435藝文特區，在退輔會搬遷後，留下許多台灣特色的眷村、禮堂、司令台等歷史建築，且園內還有許多的大樹、大草坪，是個非常棒的假日休憩地，「這裡沒有發展成如台北或高雄的文創基地很可惜！」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（25）日來到板橋的435藝文特區，再次進行市政勘驗直播，向市民朋友們說明他對藝文特區的新願景；蘇貞昌主張，新北市應該要有屬於自己的知名藝文舞台，希望能讓435藝文特區再活化，讓藝術家們演出精彩。

蘇貞昌表示，435藝文特區鄰近大漢溪，土地佔地約5公頃多，旁邊就是板橋國中，「擁有這麼好的環境條件，但知名度、到訪人潮及活化的程度，卻明顯不如台北的松山文創及高雄駁二特區！」因此，435藝文特區應該更活化、再進化，以帶來更多的人潮與商機，也將是他未來做新北市長的重要願景之一。

蘇貞昌強調，若有機會當選新北市長，要打造435藝文特區成為藝術街，讓新北市的藝術家、創作家到這擺攤、成為手作市集外，還可訂定各種的文化週，請劇團、舞團等文化團體表演；另外，園內的思源圖書館規劃成溼地館，認為把旁邊的大漢溪溼地弄成完善自然觀光景點，「比起看水泥，不如直接看自然景觀」。

蘇貞昌指出，一提起藝文特區，大家都知道台北市的松山文創園區或高雄市駁二特區，身為人口最多的新北市，也應該要有屬於自己的知名藝文舞台，未來若能將435藝文特區成功活化起來，不僅使板橋60多萬的人口、鄰近城市民眾們，在假日有個休閒地，還能搭建藝文舞台讓藝術家們演出精彩。