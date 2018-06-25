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FII股東會6/29登場 今年設定6大策略建立競爭

鉅亨網2018/06/25 12:51
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鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (FII)(601138-SH) 將在 6 月 29 日於廣東省深圳市舉辦股東會，預期將再吸引市場不少目光；而展望今年，公司表示，規劃了 6 大策略，將建構公司未來競爭優勢，包括市場拓展、智慧化升級、技術研發、人力資源、籌資及員工激勵制度等。

工業富聯表示，市場拓展規劃方面，公司依託在工業互聯網智慧製造領域的多年深耕，已確立了行業龍頭地位，未來 2-3 年，將繼續鞏固現有產品生產、銷售規模與已經建立的工業互聯網平台運營優勢。公司並在企業內建立工業互聯網平台，目標是彙聚合作企業、產品、使用者的資源，建立和運營開放的生態系統平台，實現工業互聯網平台化運營服務的新業態。

智慧化升級部分，工業富聯表示，未來 2-3 年內，擬利用募集資金和自籌資金在現有生產線基礎上，更新 IT 系統架構，升級自動化流水線，達到工廠車間的進一步智動化和熄燈作業目標，實現機器與機器之間、機器與人之間及人與人之間的互聯互通，包含訊息流、資金流、技術流、人員流、物料流和過程流等六流的貫穿整合，發展大資料應用，提升公司創新與分析決策能力。

技術研發部分，工業富聯表示，為緊跟通信網路與雲計算發展趨勢，率先佈局新一代通信與雲網路技術，擬利用募集資金和自籌資金推進通信網路及雲計算相關技術，以推動工業互聯網平台的發展，並投入發展高速光纖、5G、高效率無線標準、NB-IoT、LTE-M、NFV、SDN 等技術；在雲服務設備業務部分，則將著重發展高效能運算平台、運算虛擬化技術、超融合存儲等。

人力資源部分，工業富聯表示，為全面順應《中國製造 2025》的發展趨勢，將在現有人員的基礎上，積極推動人才隊伍向本土化、年輕化和國際化的方向培養。

籌資規劃部分，工業富聯表示，公司上市後，將充分借助資本市場，適時採用增發、配股、可轉換公司債券、公司債券或商業銀行貸款等多種方式融入資金，壯大公司的綜合實力，以確保公司發展戰略的順利實施。

員工激勵制度部分，工業富聯表示，公司建立了相關員工激勵和福利制度，使員工能夠分享公司成長帶來的收益 增強團隊的凝聚力。未來亦將規劃透過限制性股票、股票期權以及法律、行政法規所允許的其他方式實現員工激勵的政策，組建優秀且高忠誠度的經營團隊持續強化公司核心競爭力。

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