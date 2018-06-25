招股書曝光 美團收購兼營運摩拜年砸141億 已產生

隨著美團點評赴港上市，該公司的財務狀況也跟著曝光。據港交所 (0388-HK) 官網今 (25) 披露的招股書顯示，美團流動資產淨額由截至 2017 年 12 月 31 日的人民幣 339 億元減少至 2018 年 4 月 30 日的人民幣 198 億元，共減少人民幣 141 億元。主要歸因於向摩拜單車 (Mobike) 股東就收購作出的現金付款以及因業務運營而導致的營業資金變動。

招股書顯示，美團在 2018 年 4 月以 27 億美元收購摩拜單車，且摩拜自成立以來已產生虧損，因此美團無法保證摩拜或美團的整體業務在未來能獲得盈利。截至 2018 年 4 月 30 日，摩拜在全球 200 個城市擁有超過 2.32 億註冊用戶和 620 萬輛單車。