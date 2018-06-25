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集保：上市櫃全採電子投票 公司治理邁大步

中央社2018/06/25 12:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北25日電）台灣集中保管結算所今天表示，今年全體上市櫃公司強制採行電子投票，全市場共有1738家發行公司採行電子投票，為台灣公司治理達成一項新的里程碑。

集保表示，公開發行公司股東會全面採用電子投票，也讓台灣在逐案票決等公司治理相關表現上有更亮眼成效。發行公司採行電子投票後，除應強化其公司治理意識，應持續加強與股東間溝通，提升公司與股東間資訊對稱，以助發行公司股東會議案順利通過。

因應今年4月金融監督管理委員會宣布「新版公司治理藍圖」3年計畫正式啟動，集保結算所規劃今年底於「股東e票通」電子投票平台增加建置中英文版「投資人關係整合平台」，以促進機構投資人與公司的溝通。

集保並提供機構投資人一站式查詢發行公司投資人服務暨公司治理資訊，以及瞭解台灣電子投票業務運作，擴展台灣國際能見度。

另外，「投資人關係整合平台」將彙集國、內外公司治理趨勢新知、國際機構投票政策等公司治理相關資訊，並提供投資人關係連絡窗口與國際ESG（環境、社會及治理）評分等資訊，幫助發行公司與國際接軌，建立發行公司與機構投資人聯絡資訊及溝通管道。

集保強調，透過公開發行公司與機構法人間互動，促進雙方充分且及時溝通，提升台灣證券市場公司治理意識，落實公司治理理念。（編輯：黃國倫）1070625

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