集保：上市櫃全採電子投票 公司治理邁大步

（中央社記者潘智義台北25日電）台灣集中保管結算所今天表示，今年全體上市櫃公司強制採行電子投票，全市場共有1738家發行公司採行電子投票，為台灣公司治理達成一項新的里程碑。

集保表示，公開發行公司股東會全面採用電子投票，也讓台灣在逐案票決等公司治理相關表現上有更亮眼成效。發行公司採行電子投票後，除應強化其公司治理意識，應持續加強與股東間溝通，提升公司與股東間資訊對稱，以助發行公司股東會議案順利通過。

因應今年4月金融監督管理委員會宣布「新版公司治理藍圖」3年計畫正式啟動，集保結算所規劃今年底於「股東e票通」電子投票平台增加建置中英文版「投資人關係整合平台」，以促進機構投資人與公司的溝通。