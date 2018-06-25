環球晶接單滿載 與客戶談2021年後長約

（中央社記者張建中新竹25日電）半導體矽晶圓廠環球晶圓董事長徐秀蘭表示，2018年與2019年接單滿載，2020年接單也很滿，已與客戶洽談2021年至2025年的長約，價格不會低於2020年的價位。

徐秀蘭說，12吋矽晶圓供應吃緊是原本預期中，而在電動汽車、電源管理晶片與影像感測器等需求暢旺，且新增產能不易下，6吋與8吋矽晶圓供應是超乎預期緊。

徐秀蘭表示，2018年與2019年環球晶圓所有尺寸矽晶圓接單都已滿載，2020年接單也很滿，目前已與客戶洽談2021年至2025年的長約，與客戶同時談定量與價格，價格不會比2020年的價位低。