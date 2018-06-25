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中央社

女子菸酒不離20年 食道癌阻塞連水都難吞嚥

中央社2018/06/25 13:00
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市一名45歲女子20年來菸酒不離，因為吞嚥困難連水都難以下肚而就醫，澄清醫院中港院區今天表示，診斷發現女子食道癌已擴張到完全阻塞食道，連水都難以通過。

澄清醫院中港院區放射腫瘤科主治醫師梁家郡表示，患者剛開始發現自己吞嚥食物有一點卡卡的，總以為是因喝了烈酒造成喉嚨被「燒傷」而不以為意，後來竟嚴重到連喝水都有困難，還忍了3個月未就醫，因一次胃痛而掛急診，竟被檢查食道已完全阻塞，是罹患第4期食道癌。

梁家郡表示，患者的食道癌約10公分大小，塞滿食道的中上段，經病理切片化驗確診為鱗狀上皮細胞癌，而且癌腫瘤已局部侵犯到氣管，雖然癌細胞尚無遠端轉移情形，仍然無法開刀治療，選擇以光子刀放射治療讓癌腫瘤萎縮，再配合化療全面追殺癌細胞，這是目前對無法開刀的食道癌患者，比較理想的治療方法。

梁家郡指出，患者已接受22次的光子刀放射治療，原來10公分大小的食道癌腫瘤已萎縮為5公分左右，等到光子刀放射治療完成療程後，腫瘤仍然會持續萎縮，對病患的生活品質有一定程度的助益，因食道不再完全阻塞，病患可以進食以提升抗癌體力。

梁家郡認為，食道癌致病的原因可能與抽菸、喝酒、吃含亞硝胺的食物、吃過熱飲食有關，提醒民眾不要吃過燙的食物，以免燙傷食道黏膜上皮，使黏膜上皮發生破損、潰爛、出血等病變，甚至演變成可怕的食道癌。

梁家郡呼籲，民眾如自覺有吞嚥梗塞感、胸骨後疼痛、食道內異物感、食物通過緩慢並有滯留感、咽喉部乾燥與緊縮感等情形，應儘早就醫，早期發現、早期診斷、早期治療以提升食道癌的控制率與存活率。（編輯：劉政權）1070625

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