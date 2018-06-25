女子菸酒不離20年 食道癌阻塞連水都難吞嚥

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市一名45歲女子20年來菸酒不離，因為吞嚥困難連水都難以下肚而就醫，澄清醫院中港院區今天表示，診斷發現女子食道癌已擴張到完全阻塞食道，連水都難以通過。

澄清醫院中港院區放射腫瘤科主治醫師梁家郡表示，患者剛開始發現自己吞嚥食物有一點卡卡的，總以為是因喝了烈酒造成喉嚨被「燒傷」而不以為意，後來竟嚴重到連喝水都有困難，還忍了3個月未就醫，因一次胃痛而掛急診，竟被檢查食道已完全阻塞，是罹患第4期食道癌。

梁家郡表示，患者的食道癌約10公分大小，塞滿食道的中上段，經病理切片化驗確診為鱗狀上皮細胞癌，而且癌腫瘤已局部侵犯到氣管，雖然癌細胞尚無遠端轉移情形，仍然無法開刀治療，選擇以光子刀放射治療讓癌腫瘤萎縮，再配合化療全面追殺癌細胞，這是目前對無法開刀的食道癌患者，比較理想的治療方法。