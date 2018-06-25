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中央社

唐獎法治獎得主拉茲嗜好攝影 著作封面一手包辦

中央社2018/06/25 13:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者戴雅真倫敦24日專電）79歲的第三屆唐獎法治獎得主約瑟夫．拉茲（Joseph Raz），業餘時最愛攝影，而且專拍黑白照片，他著作封面所拍攝的景點，就是他開攝影展的地方。

走進拉茲位於倫敦的住家，首先會被走廊上掛滿的黑白照片吸引。轉進兩間書房和客廳，牆上也都是黑白照片，當中有不少是他從1990年代迷上攝影以來，各地走訪的佳作。

拉茲的拍攝地點遍布全球，包括伊斯坦堡，耶路撒冷等，有他曾經任教的紐約市景，也有現在擔任兼任教授的倫敦國王學院。

拉茲偏愛黑白照片，他笑說是因為彩色照片拍不好。他的照片中，也鮮少出現人物，通常是建築等，俐落、規則的線條以黑白照片呈現，獨具美感。

拉茲的圖書室桌上有著厚厚一疊黑白照片，都是他四處征戰拍攝的作品。當被問到是否開過攝影展，拉茲表示，照相只是個人興趣，不曾開展。

然而，拉茲也拿出陳列在一旁書架上的多本著作，表示封面照都不假他人之手，而是他的攝影作品。原來他早就藉由著作封面開了攝影展。甚至有不少拉茲參與編輯的著作，封面也套上了他的攝影作品。

雖然愛好攝影，但拉茲也拿出他的相機要記者感覺一下重量，表示他現在已鮮少攜帶沉甸甸的專業相機加上鏡頭四處取景，而是改用手機拍照。

除了滿牆黑白照片之外，拉茲客廳中最顯眼的莫過於一櫃子的DVD收藏，內容五花八門，仔細一看，有些甚至以繁體字印刷，很有可能是台灣出品。

拉茲表示，有個朋友喜歡收藏DVD，一旦拿到畫質較好的版本，就會把舊的版本轉贈給他，讓他撿便宜。他挺喜歡日本電影，其他東方電影也看了不少。他在桌上的一堆DVD當中隨手一翻，赫然出現鞏俐的身影。

雖然鑽研的是嚴肅的法律，但拉茲的愛好充滿著藝術與美學。（編輯：陳俊碩）1070625

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