唐獎法治獎得主拉茲嗜好攝影 著作封面一手包辦

（中央社記者戴雅真倫敦24日專電）79歲的第三屆唐獎法治獎得主約瑟夫．拉茲（Joseph Raz），業餘時最愛攝影，而且專拍黑白照片，他著作封面所拍攝的景點，就是他開攝影展的地方。

走進拉茲位於倫敦的住家，首先會被走廊上掛滿的黑白照片吸引。轉進兩間書房和客廳，牆上也都是黑白照片，當中有不少是他從1990年代迷上攝影以來，各地走訪的佳作。

拉茲的拍攝地點遍布全球，包括伊斯坦堡，耶路撒冷等，有他曾經任教的紐約市景，也有現在擔任兼任教授的倫敦國王學院。

拉茲偏愛黑白照片，他笑說是因為彩色照片拍不好。他的照片中，也鮮少出現人物，通常是建築等，俐落、規則的線條以黑白照片呈現，獨具美感。