印度美國戰略國防合作再強化

(中央社記者康世人新德里25日電)印度政府高層人士透露,印度與美國戰略合作更加緊密,雙方近日談判通訊相容與安全協定有實質進展,印度也將向美採購30億美元直升機,且將舉行首次雙邊三軍兩棲聯合演習。

「印度時報」(Times of India)今天引述不具名印度政府高層人士指出,印度和美國近日討論通訊相容與安全協定( Communications, Compatibility andSecurity Arrangement, COMCASA)和地理空間基本交流與合作協定(Basic Exchange and CooperationAgreement for Geo-Spatial Cooperation, BECA)已出現實質進展。