印度美國戰略國防合作再強化

「印度時報」（Times of India）今天引述不具名印度政府高層人士指出，印度和美國近日討論通訊相容與安全協定（ Communications, Compatibility andSecurity Arrangement, COMCASA）和地理空間基本交流與合作協定（Basic Exchange and CooperationAgreement for Geo-Spatial Cooperation, BECA）已出現實質進展。

（中央社記者康世人新德里25日電）印度政府高層人士透露，印度與美國戰略合作更加緊密，雙方近日談判通訊相容與安全協定有實質進展，印度也將向美採購30億美元直升機，且將舉行首次雙邊三軍兩棲聯合演習。

高層人士說，COMCASA廣泛輪廓雙方已討論定案，只剩下一些文本為基礎的細節尚待討論。

印度過去主張不結盟主義及戰略自主，拒絕與美國簽署美國所謂的3項基本軍事協定，但在印度總理莫迪執政後，考量中國在印度洋擴張威脅，2016年與美國簽署後勤交流備忘錄（Logistics Exchange Memorandumof Agreement, LEMOA），接著又和美國繼續討論COMCASA和BECA兩項協定。

雖然印度政府部分人士考量簽署COMCASA後，必須分享軍事通訊協定給美國，將危及印度與俄羅斯的軍事合作與俄製武器裝備採購，但在考量採購掠奪者B（Predator-B）等無人機，印度需要使用所購軍事裝備的加密通訊等軍事技術平台，雙方上週談判仍取得進展。

消息人士表示，印度與美國還決定舉行首次大規模三軍兩棲作戰聯合演習，以作為已舉辦的年度馬拉巴爾（Malabar）聯合演習，及代號代號「普拉哈爾」（Vajra Prahar）和「準備戰爭」（Yudh Abhyas）反恐演習的補充。

這名人士還透露，印度政府將在本月底批准20億美元的24架S-70B反潛直升機採購案，及以9.3億美元增購6架AH-64E阿帕契攻擊直升機。

印度空軍也計劃，將在2019年到2020年間分別以約20.5億美元（1395億2000萬盧比）及11.8億美元（804億8000萬盧比）向美採購12架阿帕契直升機及15架契努克（Chinook）重型運輸直升機。（編輯：紀錦玲）1070625