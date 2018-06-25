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潮流貓咪秀穿搭照　超時髦模樣讓人驚呼「太可愛」

寵毛網2018/06/25 13:01
潮流貓咪秀穿搭照　超時髦模樣讓人驚呼「太可愛」（圖／寵毛網）
潮流貓咪秀穿搭照　超時髦模樣讓人驚呼「太可愛」（圖／寵毛網）

貓奴想將所有的一切都獻給貓主子並不稀奇，在荷蘭的鹿特丹就有隻名為Zappa的潮流貓咪，全身行頭都是潮流品牌。原來牠的主人Lana Vermeegen熱愛街頭潮牌，在大家給貓主子穿戴上可愛的變裝帽或是女僕裝時，她卻訂製專屬於Zappa的潮服，還會穿上與Zappa同款的親子服，難怪instagram上的粉絲數很快就竄上90幾萬，只能說潮流貓咪的魅力誰能抵擋呢？

Lana打造屬於她和Zappa的親子裝。

Lana打造屬於她和Zappa的親子裝。（圖／翻攝自IG@Zappa_the_cat）

Zappa的主人Lana不僅時髦還是美少女一枚。（圖／翻攝自IG@Zappa_the_cat）

今年已經三歲的Zappa有個極為溺愛牠的主人，不僅在instagram幫牠創了專屬的帳號，更會不時放上牠可愛的萌照，光是這樣肯定不能滿足溺愛兩字，Lana還為Zappa訂製了多款專屬於Zappa的潮服，不僅有街頭潮人最愛的Supreme 、Stussy、 COMME DESGARÇONS PLAY、 RIPNDIP……等，都讓Zappa真是潮的不得了！有時候因為訂製無法滿足Lana，她還會自己動手diy，真是活生生的貓奴代表（遠目），當然這些辛苦的舉動，都是為了讓貓主子看起來超可愛，當然前提是因為Zappa從小就習慣穿衣服，也不排斥穿衣，如果家中主子不愛穿上衣物，也請大家不要強迫主子穿上。

Zappa不僅有專屬的服飾，還會搭配時髦配件。

Zappa不僅有專屬的服飾，還會搭配時髦配件。（圖／翻攝自IG@Zappa_the_cat）

誰能抗拒這隻可愛的時尚貓咪？（圖／翻攝自IG@Zappa_the_cat）

身為白貓的Zappa與潮流品牌RIPNDIP裡的 「中指貓」頗為相似。

身為白貓的Zappa與潮流品牌RIPNDIP裡的 「中指貓」頗為相似。（圖／翻攝自IG@Zappa_the_cat）

偶爾也要有超帥氣的造型。

偶爾也要有超帥氣的造型。（圖／翻攝自IG@Zappa_the_cat）

當然如此潮流的Zappa也引起潮流媒體HYPEBAE的注意，還以Zappa當成第一人稱視角專訪了牠（你沒看錯！是真的專訪Zappa，當然回答的人是奴才啦！）尤其當訪問到：「What are some of your favorite streetwear brands at the moment？（目前你最喜歡的一些街頭品牌是什麼？）」，可愛的主人毫不猶豫代答是：「Supreme， Off White和Gucci。」可見她對時尚與潮流品牌的熱愛。尤其Zappa已經吸引到鹿特丹當地潮流商店的支持，提供牠品牌服飾好拍穿搭，其它時間Zappa的最愛還是睡覺，以及觀賞窗外的小鳥，相信這隻潮流貓咪，一定會有更多可愛的相片面市，喜歡牠的人就快點追蹤牠吧！

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字instagramzappa潮流品牌網紅
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