潮流貓咪秀穿搭照　超時髦模樣讓人驚呼「太可愛」

當然如此潮流的Zappa也引起潮流媒體HYPEBAE的注意,還以Zappa當成第一人稱視角專訪了牠(你沒看錯!是真的專訪Zappa,當然回答的人是奴才啦!)尤其當訪問到:「What are some of your favorite streetwear brands at the moment?(目前你最喜歡的一些街頭品牌是什麼?)」,可愛的主人毫不猶豫代答是:「Supreme, Off White和Gucci。」可見她對時尚與潮流品牌的熱愛。尤其Zappa已經吸引到鹿特丹當地潮流商店的支持,提供牠品牌服飾好拍穿搭,其它時間Zappa的最愛還是睡覺,以及觀賞窗外的小鳥,相信這隻潮流貓咪,一定會有更多可愛的相片面市,喜歡牠的人就快點追蹤牠吧!

療癒力就是牠們的超能力!超多可愛毛小孩都在寵毛網:https://petsmao.nownews.com/