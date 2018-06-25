潮流貓咪秀穿搭照　超時髦模樣讓人驚呼「太可愛」

貓奴想將所有的一切都獻給貓主子並不稀奇，在荷蘭的鹿特丹就有隻名為Zappa的潮流貓咪，全身行頭都是潮流品牌。原來牠的主人Lana Vermeegen熱愛街頭潮牌，在大家給貓主子穿戴上可愛的變裝帽或是女僕裝時，她卻訂製專屬於Zappa的潮服，還會穿上與Zappa同款的親子服，難怪instagram上的粉絲數很快就竄上90幾萬，只能說潮流貓咪的魅力誰能抵擋呢？

今年已經三歲的Zappa有個極為溺愛牠的主人，不僅在instagram幫牠創了專屬的帳號，更會不時放上牠可愛的萌照，光是這樣肯定不能滿足溺愛兩字，Lana還為Zappa訂製了多款專屬於Zappa的潮服，不僅有街頭潮人最愛的Supreme 、Stussy、 COMME DESGARÇONS PLAY、 RIPNDIP……等，都讓Zappa真是潮的不得了！有時候因為訂製無法滿足Lana，她還會自己動手diy，真是活生生的貓奴代表（遠目），當然這些辛苦的舉動，都是為了讓貓主子看起來超可愛，當然前提是因為Zappa從小就習慣穿衣服，也不排斥穿衣，如果家中主子不愛穿上衣物，也請大家不要強迫主子穿上。