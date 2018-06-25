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中央社

青年運動發射飛彈 沙國攔截無人傷亡

中央社2018/06/25 13:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社利雅德24日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯今天表示，成功在首都利雅德上空攔截2枚葉門青年運動（Houthi）發射的飛彈。沙國率領的聯軍正嘗試自青年運動手中，奪下葉門主要港都的控制權。

據路透社目擊者回報，至少聽見6次巨大爆炸聲響，沙國首都上空也看到火光。使館林立、許多外國人居住的使館區，街道上看得到飛彈碎片，但並未造成嚴重損害。

沙國聯軍發言人馬基（Turki al-Malki）上校表示：「沙烏地阿拉伯皇家空軍已攔截並摧毀飛彈。部分飛彈碎片散落住宅區，所幸沒有造成人員傷亡。」

根據馬雅丁電視台（Al Mayadeen TV），與伊朗結盟的青年運動發言人阿布杜-薩萊姆（MohammedAbdul-Salam）則表示：「若敵方攻勢不減、戰事持續，我方也將持續強化彈道飛彈的威力。」

這是沙國聯軍12日對葉門港都荷台達（Hodeidah）展開攻勢以來，利雅德首度遭飛彈鎖定。沙國聯軍大舉進攻荷台達，意在切斷青年運動組織的補給線，削弱實力。

青年運動組織目前控制葉門首都沙那（Sanaa），近幾個月已對沙國發射數十枚飛彈。葉門這場歷時3年的內戰，廣泛被視為沙國和當地死對頭伊朗之間的代理人戰爭。（實習編譯：齊若堯/核稿：蔡佳敏）1070625

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