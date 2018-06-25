青年運動發射飛彈 沙國攔截無人傷亡

（中央社利雅德24日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯今天表示，成功在首都利雅德上空攔截2枚葉門青年運動（Houthi）發射的飛彈。沙國率領的聯軍正嘗試自青年運動手中，奪下葉門主要港都的控制權。

據路透社目擊者回報，至少聽見6次巨大爆炸聲響，沙國首都上空也看到火光。使館林立、許多外國人居住的使館區，街道上看得到飛彈碎片，但並未造成嚴重損害。

沙國聯軍發言人馬基（Turki al-Malki）上校表示：「沙烏地阿拉伯皇家空軍已攔截並摧毀飛彈。部分飛彈碎片散落住宅區，所幸沒有造成人員傷亡。」