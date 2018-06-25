NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈國道3號火燒聯結車頭全毀無人傷猿隊薪資成長率最高　超越中信兄弟8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

挹注奪牌營養量能 亞運選手體力不斷電

中央社2018/06/25 13:09
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者王淑芬高雄25日電）雅加達亞運8月登場，迎戰亞運的選手全力備戰，補充體力量能是蓄積選手再戰下一場的關鍵。舉重選手郭婞淳今天表示，規律作息和快速營養補給很重要。

郭婞淳在去年世界大學運動會一舉摘金，面對雅加達亞運，國人對她有更多的期待。克服年齡增長和訓練後體力的流失與疲憊，她說，通常會在訓後喝一杯奶昔，多數時間營養品是她快速體力補充的來源，才有足夠的體力再戰下一場。

世大運體操金牌選手李智凱鞍馬精湛且高難度的「湯瑪士迴旋」是他的強項，他表示，體重多半公斤都會讓他有失輕盈，完美的體重控制要分毫必計。

迎戰大型競賽，長途旅行和賽後體力恢復是很大的挑戰，李智凱說，充足的蛋白質和水份是選手不可或缺的能量，尤其電解質的補充也要即時。

國家運動訓練中心運動營養師潘奕廷告訴中央社記者，照護選手體能在最佳狀況並不容易，以跆拳道、舉重選手為例，醣類、蛋白質的需求量各有不同。

舉重選手每天至少3000cc的水份，蛋白質要占一天飲食量的20%到25%；跆拳道是耗氧量高的運動，每日水份至少4500cc，蛋白質量占飲食的20%；醣類需求要大量，比例約70%，米飯和地瓜等澱粉要大量攝取。

潘奕廷也表示，隨選手年齡、體能和疲勞程度也會再做增減，有的選手需要降體重，有人需要增加肌肉量，每個環節都要兼顧，才能讓選手在舞台上有最佳戰力。選手除了天然飲食的補充，營養品的補給更快速。

國訓中心今天接受美商如新華茂台灣分公司贊助提供新台幣1000萬元的營養補給品要為亞運選手補給體力，出席選手為營養品見證，肯定營養品是他們快速恢復體力的來源之一。中華奧會副秘書長宋守智、國訓中心執行長李文彬，另出席選手還有黃鈺仁、高展宏、陳智郁等人。(編輯:孫承武)1070625

陳美伶三策略 加速鬆綁不合宜法5縣市高溫資訊亮黃燈 可能...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan