挹注奪牌營養量能 亞運選手體力不斷電

（中央社記者王淑芬高雄25日電）雅加達亞運8月登場，迎戰亞運的選手全力備戰，補充體力量能是蓄積選手再戰下一場的關鍵。舉重選手郭婞淳今天表示，規律作息和快速營養補給很重要。

郭婞淳在去年世界大學運動會一舉摘金，面對雅加達亞運，國人對她有更多的期待。克服年齡增長和訓練後體力的流失與疲憊，她說，通常會在訓後喝一杯奶昔，多數時間營養品是她快速體力補充的來源，才有足夠的體力再戰下一場。

世大運體操金牌選手李智凱鞍馬精湛且高難度的「湯瑪士迴旋」是他的強項，他表示，體重多半公斤都會讓他有失輕盈，完美的體重控制要分毫必計。