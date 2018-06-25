台灣50 ETF寫紀錄 14年來年年填息

（中央社記者田裕斌台北25日電）台灣50 ETF(指數股票型基金)今年成立滿15週年，除了帶動台灣ETF市場發展外，14年以來年年填息，創下台股紀錄。

根據元大投信統計，台灣50 ETF自2005年開始配息以來，平均現金股息殖利率約3.17%，雖然最低曾僅0.85%，但最高曾達6.97%，平均填息天數也僅42個交易日，最快曾經2個交易日就填息，絕大多數都可以在50個交易日內完成填息。

元大投信總經理劉宗聖表示，如果自一開始就投資台灣50 ETF的股東，截至今年5月底，當初的新台幣10萬元可以變成29.4萬元，若是一開始以每個月1萬元的定期定額投入，至5月底本金180萬元也可增長至260萬元。