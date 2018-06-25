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中央社

艾爾段稱霸土耳其政壇 欲比肩開國元勳凱末爾

中央社2018/06/25 13:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社伊斯坦堡24日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段掌權15年來大幅改變國家，即將成功連任的他，目標是讓自己比肩開國總統凱末爾（Mustafa KemalAtaturk），成為土耳其現代歷史的核心人物之一。

64歲的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於2003年擔任總理，直到2014年當選總統，政治生涯歷經坐牢、大規模示威，甚至有軍人意圖發動血腥政變，他最終克服這些困境，成為土耳其政壇中無人能敵的領導人。

土耳其雖為世俗化國家，但國內絕大多數是穆斯林，艾爾段執政期間逐漸放寬對於宗教的限制，還展開龐大基礎建設計畫，並實施較為果斷的外交政策。

對支持者來說，艾爾段為國內大多數的保守穆斯林發聲，且使經濟更加繁榮，並讓土耳其在國際舞台上受到尊重。

但批評者認為，他正把土耳其帶往威權主義的危險道路上，這讓人想起鄂圖曼帝國時代的統治者「蘇丹」（Sultan），輕率處理經濟問題及帝國外交政策。

艾爾段所屬的正義發展黨（AKP）掌權15年，期間舉行14次選舉，分別是6次國會選舉、3次公民投票、3次地方選舉及2次總統選舉，他全部拿下勝利。

目前他經歷的唯一挫敗是2015年6月國會選舉，雖然AKP贏得最多選票，卻是2002年以來首度沒能取得國會過半席次。

艾爾段還不顧各界反對推行修憲公投，2017年4月的公投結果顯示，51.37%民眾贊成廢除內閣制，新憲法將政治體制改為總統制。反對人士批評，這種憲政制度根本類似專制國家。

艾爾段生於伊斯坦堡港區卡希姆帕沙（Kasimpasa）的工人階級家庭，但童年是在黑海城市里澤（Rize）度過。他在挑戰世俗統治的新興伊斯蘭政治運動中贏得聲望，並於1994年當選伊斯坦堡市長。

艾爾段的市長任期在1999年提早結束，因為他在公開場合背誦伊斯蘭教詩歌，被當局視為煽動宗教仇恨而入獄4個月。但坐牢反倒增加了他的個人聲望。

艾爾段擔任總理初期推行一系列改革，例如廢除死刑，這使歐洲聯盟（EU）相當滿意，他也和庫德族武裝分子展開和平談判進程。

另外，AKP成立初期因為缺乏盟友和經驗，他們與伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）結盟。葛蘭1999年就流亡到美國，但仍對土耳其社會造成巨大影響。

雙方後來反目成仇，土耳其政府指控，葛蘭策動軍隊發起2016年7月15日的流產政變，葛蘭則否認指控。

這次政變是艾爾段統治的轉折點，他在未遂政變後發動歷來最大規模的整肅，約有7萬7000人遭到逮捕，進一步加劇與西方各國的緊張關係。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉文瑜）1070625

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