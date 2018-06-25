益品書屋南投偏鄉展書 助學童接觸飲食文化

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）益品書屋明天起在南投縣仁愛鄉舉辦14天巡迴書展，20座書櫃共400本餐飲類書籍深入介紹世界飲食文化，王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益盼提供學童多元閱讀選擇及探索興趣。

前王品董事長戴勝益退休後創辦益品書屋，以推廣閱讀為終身志業，為讓偏鄉孩子也能多元接觸閱讀，益品書屋首次進入山地原鄉舉辦巡迴書展，明天起在仁愛鄉立圖書館舉辦「餐飲、翻轉孩子的未來」書展，讓當地學生與居民也能享受與都市相同閱讀樂趣。

戴勝益民國105年在台北市創立益品書屋，106年台中二館開幕，有別於傳統書店，益品書屋內不論多昂貴的精裝書本都不封膜，每人只要少許入屋費用就可無限閱讀這些平時不易接觸的精裝書籍，下午還有小提琴現場演奏，打造融合咖啡香、花香、音樂的夢想書屋。