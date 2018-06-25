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桃市NPO自媒力成果豐 　10團體與市長自拍嗨行銷

記者李春台／桃園報導2018/06/25 13:45
▲鄭文燦說，桃園市政府在105年成立NPO組織發展中心，希望用培力的方式，讓NPO團體得到更大的支持，不管是人才培訓、財務面的規劃，或社會行銷方面。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.25）
▲鄭文燦說，桃園市政府在105年成立NPO組織發展中心，希望用培力的方式，讓NPO團體得到更大的支持，不管是人才培訓、財務面的規劃，或社會行銷方面。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.25）

桃園市非營利發展組織中心為自今年5月起辦理4梯次NPO行銷工作坊，吸引超過200位NPO成員參加，透過培力課程學習「自媒力」以文字或影音報導實作培養NPO的自我行銷能力，並在課程結束後，選出10個團隊作品成果，於今(25)日由市長鄭文燦頒獎表揚。鄭文燦表示市府自105年成立NPO組織發展中心，希望以培力方式，讓NPO透過網路自媒行銷，連結各領域的NPO，也讓民間社會力凝聚，擴大民眾的社會參與度。

鄭文燦表示，台灣的公民社會正在形成，許多NPO團體正努力讓社會瞭解看到，桃園市政府在105年成立NPO組織發展中心，希望用培力的方式，讓NPO團體得到更大的支持，不管是人才培訓、財務面的規劃，或社會行銷方面。

鄭文燦指出，網路媒體的特性就是非常低成本高效益，因此希望透過網路自媒行銷，讓NPO團體能大幅降低行銷方面成本，透過行銷專家的指導，讓NPO成員學習創意、了解網路媒體特性，哪怕是一張照片、一張海報，都能以「自媒力」讓社會大眾知道這些議題的重要，達成很大的效果。

鄭文燦說，未來市府也會提供NPO組織發展中心更多的資源，讓桃園NPO發展地更好。他也預告將在桃園區成功停車場都更案中，設置NPO培力辦公室，提供公益空間，讓NPO團體可以用比較低的租金成本進駐，透過市府或各種社會資源連結，讓組織發展更好。

關鍵字npo自媒力鄭文燦
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