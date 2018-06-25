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中華職棒／猿隊薪資成長率最高　超越中信兄弟

體育中心／綜合報導2018/06/25 13:31
▲Lamigo桃猿王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）
▲Lamigo桃猿王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）

自 2013 年起，球員工會起始全面薪資普查統計，今年延續參考日職工會之統計方法，進行 2018 中華職棒本國籍球員薪資統計。

結果顯示，猿隊整體薪資成長率高達6.14％，是四隊之首，中信兄弟則是負成長最多，但平均薪資來看，富邦悍將16.6萬還是聯盟第一。


▲球員工會公布球員薪資。（圖／球員工會提供）


▲球員工會公布球員薪資。（圖／球員工會提供）


▲球員工會公布球員薪資。（圖／球員工會提供）


▲球員工會公布球員薪資。（圖／球員工會提供）

透過綜合比較反映國內職棒產業的經濟實力與發展狀態，除促進職業運動產業勞資關係正向發展外，也透過球隊、守備位置及年齡等分析，提升球團之間和職棒運動員同儕間的正向刺激。


▲球員工會公布球員薪資。（圖／球員工會提供）

【製表說明事項】

一、製表薪資金額源自會員填寫之會費資料，反推估之薪資金額。(工會會費係依據工會法，按會員之月薪所得之一定比例收取)

二、製表分類以各球團繳交之登錄資料為基準。

三、統計數據以 107 年 3 月 24 日開幕戰當日為基準，計有 223 位工會會員。 (富邦 2 位與 Lamigo 1 位非會員未計入)

四、部分球團與本會會員簽署一、二軍薪資不同之契約，本類型會員之會費與薪資統計數據，均以二軍薪資計算。

關鍵字中華職棒球員工會lamigo中信兄弟富邦悍將統一獅
洋基遭光芒橫掃　還傷了鐵捕桑切斯

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