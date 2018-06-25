〈0050生日〉臺灣50 ETF成立 竟是為了救國

臺灣 50 ETF 今 (25) 日 15 歲生日，證交所董事長許璋瑤於慶祝酒會上透露，關於臺灣 50 成立原因與國安基金釋股的秘辛故事，當時成立是為了要救國安基金與台股。

許璋瑤表示，2000 年當時正值總統大選與政黨輪替，台股從 9000 多點一路下跌，國安基金進場護盤當年共投入 1800 億元，但到當年年底結算，國安基金共虧損 467 億元，為彌補帳上虧損，政府還曾拿台糖股票作價補進國安基金。

許璋瑤表示，雖然後來股市止跌、經濟恢復了，國安基金也開始思考退場機制，但若直接在台股集中市場釋股，1800 億元的龐大金額恐再影響台股表現，為了讓國安基金「去無蹤」，當時的證期會與證交所就參考香港做法採發行 ETF 機制退場，也就是讓國安基金將持股轉換成 ETF，後續逐步在市場上出場，因此，臺灣 50 ETF 在 2003 年 6 月誕生。