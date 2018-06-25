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台北101推智能便當販賣機 滿足用餐需求

中央社2018/06/25 13:28
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北25日電）台北101為了滿足租戶及民眾用餐需求，推動智能便當販賣機，提供知名餐廳業者每天現做的便當，價格在新台幣百元左右，民眾透過電子支付方式就能購買。

根據台北101提供的資料顯示，整個101大樓已經接近滿租、每天有上萬個辦公人士在其中，每天用餐需求量大，多數企業選擇打電訂便當，台北101為了滿足租戶用餐需求，同時也讓前來參觀的民眾能享受便宜美味的餐點，在大樓一樓設置智能便當販賣機，打造「智能生活區」。

台北101副總劉家豪指出，智能生活區目前有5台販賣機，其中4台為熱食機、1台冷食機，從早上7時30分供應到傍晚6時，依照不同時段提供早餐、午餐及下午茶服務，餐點都是業者當天準備，並非是超商的即食食品，且都是由知名餐飲業者製作，價格在百元左右，只能透過悠遊卡、LINE PAY等電子支付方式付款，不收現金。

劉家豪說，知名的拉亞漢堡、龍記燒臘、悟饕池上、肌肉海灘、食在爽、百草三味、MR.MILK，FINGA’S麵包等，都是智能生活區的供應廠商，由於租戶反應不錯，預計8月將再增設2台冷飲機，全方位照顧這座垂直城市的上班族需求。

販賣機在早上7時30至10時左右，會販售漢堡等早餐，早上11時30分至下午2時會販售便當，下午2時到6時則有蛋糕等商品。

負責這次機台營運的品健康股份有限公司CEO陳寬芳指出，每天販賣機在中餐部分可提供約300個便當，機台可調控溫度，確保食物在適合的溫度保存，只要當天有剩餘的便當，都會全數處理掉，不會放到隔日繼續賣，確保民眾吃的健康安全。

另外，台北101也在59樓推出高空餐盒服務，與「頂鮮101」、「隨意鳥地方」以及「和料理食堂」等業者合作，販售百元餐盒，主打平價、CP值高的餐食提供租戶，每天限量100份，天天銷售一空，反應熱烈。（編輯：黃國倫）1070625

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