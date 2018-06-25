世足賽推升 全國電、燦坤大4K電視買氣升溫 營運動

全國電指出，世足賽正在熱烈進行中，預計本周末將進入十六強競賽，目前消費者選購電視以 4K 為主，但隨著 OLED 技術成熟，選擇性更多，預期 OLED 電視將是下一個明日之星。

運動商機熱，3C 通路商同步受惠，全國電 (6281-TW) 今 (25) 日指出，世足賽升溫，民眾換購大尺寸電視意願及買氣飆升 2 成，從開打以來電視整體銷售成長約 1 成；燦坤 (2430-TW) 表示，近期大 4K 電視銷售成長，預期在 6 月底將再有一波購買熱潮；受惠於世足賽及天氣炎熱，空調等夏季商品熱賣，法人看好全國電及燦坤第 2 季營運表現。

全國電表示，目前市場上以 55-65 型的電視為主流的銷售尺寸，隨著世足賽升溫，民眾換購大尺寸電視意願及買氣飆升 2 成左右，熱賣尺寸有往更大尺寸發展的趨勢，統計從世足賽 6 月中開踢以來，電視整體銷售約成長 1 成。

燦坤協理林彩莉指出，高畫質 4K 電視在台灣市場發展以來普及率站穩 7 成以上，預期今年世足賽將帶動大 4K 電視銷售成長動能，目前大尺寸電視以 55-65 型為市場主流，但近期 70 型以上超大型電視出現年增 3 倍的爆炸性的增長幅度，另外，今年更多電視品牌推出 OLED 電視新機種，銷量年增 5 倍。

全國電、燦坤 5 月營收成長，除了世足賽帶來的電視買氣之外，主要受惠空調等夏季商品熱賣，全國電 5 月營收 17.8 億元，月增 23.73%，年增 14.37%，創 10 個月新高，法人看好 6 月的表現，預估第 2 季營收有機會續創新高。

燦坤指出，大 4K 電視銷售成長，包括 70 吋以上尺寸及 OLED 電視銷售也較去年成長，主要是受惠於電視品牌推出的機種增加，且民眾對 65 吋以上電視的接受度也提高，世足賽更加推升買氣，不過，有些民眾並不是開打當下才買電視，而是在前 1-2 個月就已購買，但預期在賽事進入高潮，在 6 月底到 7 月間總決賽前，將可望出現新一波的買氣。

燦坤 5 月營收 17.6 億元，月增 2.47%，年增 13%，主要受惠因素除了空調商品熱賣，電信三雄的 499 資費方案也帶動空機的銷售，iPhone 銷售創新高，6 月再加上世足賽題材，法人看好第 2 季營收，預估年增 5-10%。