王品股價破底 恐面臨90元保衛戰

（中央社記者江明晏台北25日電）儘管王品否認高層異動消息，近期股價仍陷低迷氣氛，今天盤中破前波低點，恐面臨90元關卡保衛戰，外資持股更從4月的20%一路下滑，近期僅剩14.5%。
市場先前傳出，因與王品董事長陳正輝理念不合，王品高層3巨頭恐有2位走人，員工編號003的王品集團創業元老之一的大陸執行長李森斌，已於4月申請長達10個月的留職停薪，且期滿後可能不會復職。而員工編號011的另一位創業元老楊秀慧則傳出將於年底離開王品。
對此，王品澄清，李森斌因健康因素留停，休養2個月後，健康逐漸好轉，並指出「公司治理」早已回歸專業經理人，兩岸各有中常會負責決策機制，穩健追求企業發展。針對楊秀慧傳出將於年底退休離開王品，王品否認說，楊秀慧今年退休是空穴來風。楊秀慧表示，從未規劃會在今年退休，公司工作氣氛很和睦。
王品嚴正否認離職傳聞，但受到餐飲大環境競爭、市場擔憂王品獲利、外資大幅賣超台股等多個因素影響，王品近期股價下跌。
王品14日除息交易，股價連日來走跌，今天重挫約5%，來到91.5元，成交量能放大至1300張，深陷貼息狀態。
資料顯示，董事長陳正輝、執行長楊秀慧等經營團隊在5月斥資約新台幣1400萬元加碼自家股票，當時帶動王品股價止跌回升，力守百元關卡，但近期股價恐面臨90元關卡保衛戰。
觀察籌碼動態，外資近期對王品賣多買少，近5個交易日連續賣超約400張，王品外資持股已從4月下旬的20%下降為14.5%。（編輯：楊玫寧）1070625