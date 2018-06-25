王品股價破底 恐面臨90元保衛戰

（中央社記者江明晏台北25日電）儘管王品否認高層異動消息，近期股價仍陷低迷氣氛，今天盤中破前波低點，恐面臨90元關卡保衛戰，外資持股更從4月的20%一路下滑，近期僅剩14.5%。

市場先前傳出，因與王品董事長陳正輝理念不合，王品高層3巨頭恐有2位走人，員工編號003的王品集團創業元老之一的大陸執行長李森斌，已於4月申請長達10個月的留職停薪，且期滿後可能不會復職。而員工編號011的另一位創業元老楊秀慧則傳出將於年底離開王品。

對此，王品澄清，李森斌因健康因素留停，休養2個月後，健康逐漸好轉，並指出「公司治理」早已回歸專業經理人，兩岸各有中常會負責決策機制，穩健追求企業發展。針對楊秀慧傳出將於年底退休離開王品，王品否認說，楊秀慧今年退休是空穴來風。楊秀慧表示，從未規劃會在今年退休，公司工作氣氛很和睦。