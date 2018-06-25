家人已設衣冠塚 警助失蹤33年老婦回家

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市麻豆警分局「尋人高手」吳孟宇，針對一名79歲身分不明婦人進行查訪。比對後發現是已失蹤33年、被宣告死亡的吳姓婦人。家屬已設衣冠塚拜祭多年，得知消息後驚喜萬分。

吳孟宇今天受訪表示，民國106年12月間在警政知識網身分不明系統查得一筆通報資料，通報內容為96年8月31日台東縣太麻里一名計程車司機報案，一名婦人從台東火車站上車後，向司機告知要前往太麻里、知本及台東市等地，司機懷疑婦人有失智傾向，只好載往派出所求助。

吳孟宇指出，當地員警發覺婦人無法對話及表明身分，身上也沒有證件，通報台東縣政府社會局協助安置在安養機構，等待家屬指認。