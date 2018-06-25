中美晶：陸新太陽能政策 加速產業趕底

考量下半年太陽能矽晶圓市況恐難好轉，徐秀蘭表示，相關人員6月起暫時轉至環球晶圓等集團企業工作，為期約6個月時間。

環球晶圓今天召開股東常會，中美晶集團總經理兼環球晶圓董事長徐秀蘭，會後針對太陽能現況與未來發展發表看法。她說，矽晶圓是中國大陸推出新政策的重災區，產品價格崩跌，中美晶矽晶圓產能利用率已降至5成以下水準。

（中央社記者張建中新竹25日電）中國大陸推出新太陽能政策，太陽能矽晶圓廠中美晶總經理徐秀蘭認為，對產業是短空，將加速產業「趕底」，長期則將使產業更健康，中美晶將採取3策略因應。

太陽能電池方面，徐秀蘭指出，至6月底還是滿載生產，後續訂單依然穩健，只是為避免遭到倒帳，在付款條件上將更謹慎。

太陽能電廠方面，徐秀蘭說，市況健康，只因考量海外市場存在政經問題，且未來不確定性可能會更多，中美晶將以台灣市場為主。

中國國家發展和改革委員會、財政部與國家能源局聯合發布「關於2018年光伏（太陽能）發電有關事項的通知」，不僅調降太陽能電站標竿上網電價，並凍結一般大型電站安裝，徐秀蘭認為，這可能加速產業「趕底」，淘汰轉換效率與財務狀況較差的廠商。

徐秀蘭表示，中國大陸太陽能新政策對產業是短空，不過，太陽能產業一定會存在，新政策將有利產業長期健康，只是業者應調整產品與銷售策略。

徐秀蘭指出，中美晶將會積極擴展國內太陽能電廠業務，並將投資與半導體產業有關聯的領域，如投資半導體特氣矽甲烷供應商台灣特品化學30.93%股權，期能有助營運更加穩健。

中美晶同時將評估轉進單晶太陽能領域，或採取「輕上重下」策略，著重下游太陽能電廠業務。（編輯：蘇志宗）1070625