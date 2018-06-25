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中央社

紐約同志驕傲遊行 台灣花車連3年參加

中央社2018/06/25 13:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）一年一度的紐約市驕傲遊行（NYC Pride March）今天登場，吸引上百萬人同歡，以同婚為主題的台灣花車連續第3年參加，負責人期盼明年號召更多人共襄盛舉。

紐約市驕傲遊行今年邁入第49屆，與往年最大不同就是路線改變，為明年參加人數預料大增的第50屆遊行暖身。

以往遊行起點是曼哈頓中城第五大道，一路往南走向同志平權運動發源地格林威治村（GreenwichVillage）。主辦單位今年與紐約市警察局（NYPD）合作，選擇J型路線，從切爾西區（Chelsea）16街與第七大道出發，往南經過格林威治村，再沿第五大道向北行進。

主辦單位指出，以往路線包括狹窄街道，更動後遊行群眾主要行經大街，可加快行進速度，而且新路線終點接近曼哈頓中城賓夕法尼亞車站（Penn Station）等運輸樞紐，便於紓解人潮。

遊行路線雖改變，但民眾精心裝扮、夾道歡迎的嘉年華氣氛絲毫未變，台灣元素也沒缺席。透過群眾募資，台灣花車連續第3年參加，除了彩虹旗與中華民國國旗一同飄揚，花車上也用擴音器播放張惠妹「三天三夜」等台灣流行歌曲，現場充滿「台味」。

台灣花車負責人許伯丞受訪時說，同婚議題一直是台灣與世界的重要連結，希望持續在紐約這個世界中心介紹台灣，也期盼明年第50屆遊行時，能擴大台灣與紐約的連結，不僅僑胞參與，也希望台灣其他同志、平權、同婚團體一起到紐約為台灣發聲。

在交通部觀光局支持下，今年台灣花車多了宣傳寶島觀光的圖樣，藝術家蘇介磐則連續第2年發揮專長，在模特兒身上作畫，為台灣花車增添色彩。

蘇介磐將台灣、海洋、蘭花、帝王斑蝶和魷魚等圖像畫在模特兒身上，他認為自己是自由派，人體彩繪可展現創造力，參與遊行則是對台灣同婚表達支持。

赴紐約參加「書寫台灣同志」活動的導演周東彥、劇作家簡莉穎，也特別提早一天抵達，參加這場遊行，和台灣花車號召的100多人同歡。他們此行將宣傳來自台灣的同志主題戲劇和電影，也為台灣同志平權運動發聲，讓台灣不在世界舞台上缺席。

為紀念1969年6月28日格林威治村同志聚集地「石牆酒吧」（Stonewall Inn）遭警方突襲並引發暴動的事件，6月已成世界多地展現LGBTQIA+（男女同志、雙性戀、跨性別者、酷兒、陰陽人、無性戀和其他）社群活力的驕傲月（Pride Month），遊行是當月一連串活動的高潮。

明年的紐約市驕傲遊行別具意義，除適逢石牆事件50週年，紐約也將是同性戀維權遊行活動「世界驕傲」（WorldPride）東道主。主辦單位預估，屆時遊行人數上看500萬人。（編輯：陳俊碩）1070625

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