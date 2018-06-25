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怪談追追追／生人陪葬都市傳說　就在台灣！

保庇2018/06/25 12:48
怪談追追追／生人陪葬都市傳說　就在台灣！（圖／保庇）
怪談追追追／生人陪葬都市傳說　就在台灣！（圖／保庇）

講到秦始皇大家也許都會想到「兵馬俑」，兵馬俑在一開始被學者認為是秦始皇的「陪葬軍團」，雖然後世對兵馬俑存有許多疑問，但不爭的是，秦始皇的陪葬品除了兵馬俑這個「地下軍團」外，尚有許多珍貴寶物以及「生人陪葬」……

皇帝駕崩後有「生人陪葬」的絕對不只秦始皇一人，只是秦始皇「帶走」的陪葬人數為歷史之最，除了秦始皇生前的後宮佳麗外，就連當初建設陵墓的工人們也都一起陪葬了。讀歷史時讀到這一段總是覺得很殘忍，但其實「生人陪葬」這個文化並沒有留在過去，台灣也存有「生人陪葬」的例子，發生在距離現在不久的清朝。

秦始皇的陪葬品－兵馬俑地下軍團。（圖／武林網）
秦始皇的陪葬品－兵馬俑地下軍團。（圖／武林網）

台中沙鹿曾有一都市傳說，老一輩的地方耆老們多半都有從自己的爺爺、爸爸那兒聽到這個都市傳說，在沙鹿區福興里鎮南路永福巷十二號邊（鄰近北勢坑），有一古墓，古墓的主人是彰化鹿港大戶人家王媽，據說當初造墓時聽從高人指點，墓室留有兩扇窗戶，因為此地為風水上的「螃蟹穴」，雨天地上常會冒泡沫。

王媽於嘉慶十六年（西元1811年）下葬，當時王家人安排貼身丫鬟一同陪葬，當地村民經過此墓時，都能聽到從墓室裡傳出來的丫鬟淒慘哭喊聲，村民們實在是於心不忍，便透過墓室留下的兩扇窗偷偷送食物和水給丫鬟；不料，村民們的善舉在被王家人發現後，非但沒有回心轉意，王家人反倒狠下心將墓室的兩扇窗用水泥封起來，從此村民們便只能聽著丫鬟的求救聲越來越虛弱……

台中沙鹿的北勢古墓。（圖／台中沙鹿鎮鄉土教材）
台中沙鹿的北勢古墓。（圖／台中沙鹿鎮鄉土教材）

王媽的古墓這兩百年來已越來越蕭條，看似也沒有後代子孫前來掃墓，不確定是否已遷墓，墓前僅剩墓碑、墓桌為完整的。雖然漢代時曾有明文規定不可「活人陪葬」，但民間殉葬的風氣仍盛，尤其是王宮貴族多以妻妾、丫鬟陪葬；到了元朝時，多位皇帝皆採用「活人陪葬」的習俗，使得殉葬風氣無法根絕。

台灣的「活人陪葬」例子除了台中沙鹿的王家外，較著名的還有紗帽山上清道光年間的陳家古墓，雖然殉葬的事實時至今日已無法確認，但仍為古墓增添了一抹神秘色彩。

 

資料參考（多看多保庇喔！）：

台中市沙鹿區公所－古蹟
台中縣沙鹿鎮鄉土教材

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關鍵字台中沙鹿殉葬生人陪葬
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