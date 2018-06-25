姪子無法兼顧 樹菊阿嬤菜攤畫下句點

（中央社記者盧太城台東縣25日電）台灣之光、台東善心菜攤陳樹菊，因身體不好退休，將菜攤交棒姪子，姪子最近也因父親身體出狀況，無法兼顧照顧，因此菜攤易人，改賣香腸、臘肉。

陳樹菊今年5月初將菜攤交給姪子，最近前往中央市場買菜民眾發現阿嬤的「員金蔬菜」招牌不見了，攤位主人換成改賣香腸、臘肉的「蔡記鹹豬肉帥哥肉干」。蔡姓老闆娘說，6月1日接下攤位，原攤位主人陳樹菊的姪子，因父親身體不好，無法繼續經營，因此由她接手。

陳樹菊上午接受電話訪問表示，前幾天朋友打電話來，要去菜攤買菜卻發現攤位改賣香腸和肉干；她說，「可能是姪子不賣了，我最近身體很好，但不會再回去賣菜了」。