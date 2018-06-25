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姪子無法兼顧 樹菊阿嬤菜攤畫下句點

中央社2018/06/25 13:50
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台灣之光、台東善心菜攤陳樹菊，因身體不好退休，將菜攤交棒姪子，姪子最近也因父親身體出狀況，無法兼顧照顧，因此菜攤易人，改賣香腸、臘肉。

陳樹菊今年5月初將菜攤交給姪子，最近前往中央市場買菜民眾發現阿嬤的「員金蔬菜」招牌不見了，攤位主人換成改賣香腸、臘肉的「蔡記鹹豬肉帥哥肉干」。蔡姓老闆娘說，6月1日接下攤位，原攤位主人陳樹菊的姪子，因父親身體不好，無法繼續經營，因此由她接手。

陳樹菊上午接受電話訪問表示，前幾天朋友打電話來，要去菜攤買菜卻發現攤位改賣香腸和肉干；她說，「可能是姪子不賣了，我最近身體很好，但不會再回去賣菜了」。

樹菊阿嬤今年2月初病倒在菜攤上緊急送醫，因盲腸炎破裂情況危險，緊急開刀救回一命，樹菊阿嬤的「員金蔬菜」攤，從她病倒後打烊至5月初。之後她決定放下退休，將菜攤交給姪兒陳彥龍，姪子5月初開始營業，經營一個月。

附近攤販說，陳彥龍每日凌晨就要出門批菜，一方面要照顧父親和家庭，無法兼顧，才會將菜攤讓給他人經營。

69歲的陳樹菊阿嬤，從13歲開始賣菜，身為長姊的她20歲那年論及婚嫁，因父親的一句話「妳嫁了，弟妹怎麼辦」，於是錯過了婚期，因母親早逝兼當母職，幫忙賣菜照顧弟妹。

陳樹菊孑然一身，因早年困苦且生病的母親、弟弟受到外界幫忙，於是她將辛苦賣菜的錢捐給需要的人。阿嬤的善行讓她從菜市場走上美國紐約林肯中心的紅地毯，從市井小民成為時代雜誌的百大人物，被譽為台灣之光、台東之光。(編輯:孫承武)1070625

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