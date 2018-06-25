藍爆料：綠委施壓財政部對昱查稅 綠反駁：亂指控

（中央社記者王承中、蘇龍麒、陳俊華台北25日電）國民黨立委曾銘宗今天表示，某位綠委對財政部施壓，要求調閱又昱公司報稅資料，被指涉的民進黨立委林俊憲則斥為「亂指控」，他是提醒財稅單位了解又昱有沒有逃漏稅。

文化大學宿舍爭議延燒，國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗、國民黨立委賴士葆、費鴻泰今天上午在立法院舉行記者會。曾銘宗表示，他獲得明確消息，民進黨某林姓立委19日把財政部官員「請」到立法院中興大樓辦公室，要求該員提供又昱近10年的報稅資料，根本是目無法紀。

賴士葆說，依據稅捐稽徵法規定，稅捐稽徵人員對於納稅人的納稅資料應絕對保守秘密，該名官員恐違反稅捐稽徵法、公務人員服務法以及刑法的洩密罪，最高可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。