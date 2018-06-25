NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈爸爸戴綠帽？小丸子身世之謎曝光秦良丰轉三總醫治　秦父煎熬轉喜悅台灣大寬頻500M上網$799
鉅亨網

〈精英股東會〉啟動轉型雙引擎 2019年逐步貢獻營

鉅亨網2018/06/25 13:52
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

精英電腦 (2331-TW) 啟動轉型雙引擎，布局包含電動車與智慧音箱，其中電動車市場佈局上，精英轉投資美國智慧充電公司，新品有望 2019 年先行搶攻美國市場，2020 年起貢獻營收；智慧音箱部分，精英目前正在洽談新客戶，若順利今年第 4 季簽下訂單，2019 年起將量產並貢獻營收。

精英看好電動車市場，2019 年美國加州將釋出 25 萬個充電樁需求，總經理楊龍光指出，透過精英本身的 OEM、ODM 強項，結合美國智慧充電公司研發出的產品，2019 年起有望先從美國市場進攻智慧充電需求，2020 年起可望顯著貢獻營收。

楊龍光指出，精英投資超過百萬美元，持有美國智慧充電公司 20-25% 股份，未來雙方合作模式將是由美國智慧充電公司負責設計產品，精英負責生產、製造到組裝，而精英為避免技術問題失去客戶與訂單，因此才會採用投資入股方式，這也是精英確保占有智慧充電市場的重要策略，目前該產品正在跟各大車廠尋求認證中。

轉攻智慧充電市場同時，楊龍光今天透露，精英同步正在向國外資通訊大廠洽談，將從該公司原有的智慧音箱改良，推出新一代的智慧音箱產品，如果成功接下訂單，最快今年第四季可貢獻部分營收，2019 年起可逐步放量出貨。

精英電腦啟動轉型，退出獲利較差的業務市場，近年來營收逐漸下滑，若今年營收順利跨過 300 億元大關，將創下近 3 年來營收新高。

法人預估，精英電腦今年桌上型電腦主板訂單可達 220 億；教育市場則萎縮至 50 億，年減 5 成；預估全年營收可達 320 億元，年增 6.7%。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字智慧充電智慧音箱精英headline
〈環球晶股東會〉與韓政府合...網購高單價3C新趨勢 富邦...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan