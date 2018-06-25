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中央社

安倍盼解決綁架問題 民調：6成不期待

中央社2018/06/25 13:53
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京25日綜合外電報導）日媒民調顯示，首相安倍晉三內閣支持率上升，可能跟安倍內閣善於處理外交事務有關。不過，如果日本與北韓舉行領袖會談，有高達6成受訪者不期待能解決北韓綁架日本人問題。

日本經濟新聞報導，根據與東京電視台22日到24日合作進行民調，安倍內閣支持率為52%，比上一次在5月下旬所做的調查上升10個百分點；不支持率也從5月的53%降為42%，支持率時隔4個月再度超過不支持率。

談到支持安倍內閣的理由，最多的是37%受訪者認為具國際觀，其次分別是有安定感及具領導力，顯示出受訪者對安倍晉三的外交手腕有所期待。

至於日本是否應與北韓舉行領袖會談，60%受訪者認為應早日召開，有33%受訪者認為不用急著開。

有趣的是，日本如果與北韓舉行領袖會談，最重要的議題就是解決綁架問題。雖然有60%受訪者認為應早日舉行，但談到是否期待安倍內閣來解決綁架問題，有60%受訪者表示無法期待，只有32%受訪者表達期待。

日本每日新聞23日到24日實施的全國民調顯示，對能否在日本與北韓領袖會談解決綁架問題，僅有18%受訪表示期待；無法期待的受訪者高達66%。

至於美國與北韓日前舉行領袖會談，能否解決北韓的核武及彈道飛彈問題，僅有15%受訪者認為可以；70%受訪者不認為有辦法解決。

另外，安倍內閣支持率為36%，比上次在5月調查上升5個百分點，是連續2個月上升；不支持率較5月調查下降8個百分點，來到40%。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1070625

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