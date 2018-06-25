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臺企銀本周股東會 市場聚焦董事改選等三大重點

鉅亨網2018/06/25 13:58
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臺企銀 (2834-TW) 本周五 (6/29) 日將舉行股東常會，並進行董事改選，據了解，財政部除穩守現有 9 席董事席次外，將尋求方法再多搶一席董事，以完全掌控臺企銀，而股東會上，除了董事改選之外，市場也關注股利政策以及下半年的營運展望。

根據臺企銀公布的前十大股東資料，臺企銀股東結構出現改變，其中公股持股中，臺灣銀行持股比率 17.22%，土地銀行 2.43%，財政部 2.21%；民股部分，建銘投資持股 2.64%，據臺企銀高層透露，積極進軍金融業的寶佳機構董事長林陳海已全數出脫臺企銀持股，外資持股則衝上 22%，創歷史新高。

臺企銀將於 6 月 29 日舉行股東會，將改選一般董事 12 席、獨立董事 3 席，外界關注董事改選結果。此外，股東會中也將通過股利政策，每股配發 0.668 元股利，其中 0.228 元現金股息、0.4 元股票股利，配發比率更拉高至 84.5% 創新高。

臺企銀今 (25) 日股價收在 9.52 元，股價仍低於票面 10 元，先前臺企銀主管曾針對股價偏低抱屈，因此，股東會上除了股利政策外，經營團隊對於下半年海外佈局以及金融投資操作等策略，同樣是關注焦點。

臺企銀日 K 線圖
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