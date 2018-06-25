臺企銀本周股東會 市場聚焦董事改選等三大重點

臺企銀 (2834-TW) 本周五 (6/29) 日將舉行股東常會，並進行董事改選，據了解，財政部除穩守現有 9 席董事席次外，將尋求方法再多搶一席董事，以完全掌控臺企銀，而股東會上，除了董事改選之外，市場也關注股利政策以及下半年的營運展望。

根據臺企銀公布的前十大股東資料，臺企銀股東結構出現改變，其中公股持股中，臺灣銀行持股比率 17.22%，土地銀行 2.43%，財政部 2.21%；民股部分，建銘投資持股 2.64%，據臺企銀高層透露，積極進軍金融業的寶佳機構董事長林陳海已全數出脫臺企銀持股，外資持股則衝上 22%，創歷史新高。