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中央社

缺無障礙環境 身障者連戀愛都受限

中央社2018/06/25 13:55
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北25日電）環境不友善，身心障礙者不只「行有礙」，也影響人際交往。有身障者分享，無法在電影院和情人並肩坐，須被隔離在輪椅席；也曾發生和男友出遊，有路人指男友說「偉大」，讓人無言。

電台主持人余秀芷長相甜美、身材高挑，原本要當模特兒，但23歲時因一場怪病，下半身失去知覺，成為「輪椅族」。因深知台灣缺乏無障礙、友善環境，她持續倡議，也曾因航空公司拒載她到離島演講，發起「一人一信」給民航局長活動，障礙者群起倡議，加上立委修法，終於讓航空公司不得限制、拒載身障者。

身心障者爭取友善、共融環境還有一段路要走，根據衛生福利部最新身心障礙者生活狀況及需求調查報告，公共空間的無障礙設施是身心障者參與休閒活動最大的難題。

尤其在交通方面，根據調查結果顯示，身心障者出門最常的交通方式是「親友開車或騎車接送」；身心障者最近一年有搭公共運輸比率為42.51%，且以「公車」的比率最高，占3成，其次為捷運、火車、高鐵和長途客運。

但調查也指出，身心障者反映，公共交通使用困難也以公車最高；更只有約1%者近3個月有搭乘無障礙計程車，不到5%在近3個月有搭復康巴士。

余秀芷接受中央社記者訪問時表示，交通是身心障者難以出門最大原因，她住在新北市，就算只是要到台北，也常覺得是「遙遠的距離」。搭公車的過程要忍受身心靈的折磨，因候車亭沒有無障礙空間，她常在路邊攔車，與車爭道，且司機也曾當作沒看到她，過站不停。

余秀芷第一次搭低底盤公車就受了傷，因公車司機不願協助放置上下車的斜版，認為她只要將輪椅前輪翹起就能上車，結果高度過高，余秀芷的腳就撞到車身，且因沒知覺，回家才發現嚴重受傷。只要曾有一次搭車的不安全經驗，障礙者就可能不敢出門，變得愈來愈退縮。

無障礙計程車常有被「加價」問題，復康巴士又很難預約。余秀芷說，她沒辦法答應臨時的邀約，因復康巴士必須提早一週預約，且預約日早上7時就要準時開搶，有一次只晚了10分鐘，就無車可用。

就算能出門、到的了目的地，但障礙者的「奇妙旅程」還沒能劃下句點。余秀芷分享，公共空間缺乏無障礙友善環境，她去聽演唱會，輪椅席被安排在最後，看不到舞台，只能看大螢幕。去看電影，特地找了有輪椅席的電影院，但座位前有一排鐵欄杆，好像障礙者是犯人，必須被隔離起來。喜歡藝文活動到兩廳院，但陪伴席跟輪椅席卻隔得老遠，還沒看表演就掃了興。

更糟的是，障礙者身旁的「伴」，只會被定義成是「照顧者」，而不能是男友、女友、夫妻。余秀芷說，一般看電影可以跟情人並肩而坐，但他們卻被迫分開，障礙環境不只讓選擇受限，也影響人際、婚姻生活。

余秀芷深深記得一件往事，曾和一名男友一同出遊，路邊的路人竟直接對著男友說：「你好偉大，你帶她出來玩」。這樣的社會氛圍對障礙者不友善，暗示著「妳最終只會是一個人」。

育有身障孩子的台灣身心障礙兒童權利推動聯盟理事長周淑菁表示，缺乏共融環境，導致身心障者休閒活動非常受限。她女兒想參加手作課或營隊，對方常以「沒有人力」、「沒有設備」拒絕；女兒也喜歡吃甜點，不是店家門口有台階，輪椅上不去，就是附近沒有停車場、交通不便。

有一次，周淑菁帶女兒看牙醫，附近的停車場有無障礙車位，卻沒有無障礙電梯和斜坡，導致女兒只能在車道行進，既危險又讓人感覺無奈。希望政府正視共融環境的重要，不要只是「做半套」，犧牲身心障者的權益。（編輯：陳清芳）1070625

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