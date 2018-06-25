柯文哲挑派系問題 梁文傑批胡說八道

（中央社記者梁珮綺台北25日電）有媒體報導，台北市長柯文哲認為總統蔡英文被「太后、太子掌控」，所以民進黨與他合作破局。柯文哲今天未否認說過「太后、太子」等語，但僅表示各政黨有其派系問題。

自由時報報導，柯文哲19日拜訪國民黨立委王金平時表明年底若選不上要回去當醫生，並指與民進黨合作破局，原因在「小英現在是被太后、太子掌控」，暗指太后是總統府秘書長陳菊、太子是新潮流。

此事引發民進黨內不滿，台北市議員梁文傑在臉書貼文說，柯文哲自以為了解民進黨，整天用陰謀論看事情，看來柯文哲至今還是不知道為什麼民進黨要跟他分手。