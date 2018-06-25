NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈秦良丰轉三總醫治　秦父煎熬轉喜悅被嫌容貌無神　韓瑜心酸：習慣了台灣大寬頻500M上網$799
娛樂

阿妹嘆「世代交替」　金曲評審主席陳子鴻這樣回應

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/25 14:20
▲阿妹無緣奪下金曲歌后，臉書直播抒發心情，金曲評審主席陳子鴻出席活動回應。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.25）
▲阿妹無緣奪下金曲歌后，臉書直播抒發心情，金曲評審主席陳子鴻出席活動回應。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.25）

「2018音浪頭城音樂祭」與本屆金曲獎評審團主席陳子鴻合作，共同舉辦「2018夏日超級新人」徵選活動，藝人小鬼擔任音樂祭表演嘉賓，希望跟大家一起度過這個熱情的夏天；今（24）日舉行記者會募集歌唱、饒舌、舞蹈高手比賽才藝，希望能找到下一個華語樂壇的明日之星。


▲爽樂團（左1.2.3）在記者會上表演歌曲。小鬼（左4）、陳子鴻老師（右2）歡迎有才藝的人一起來報名參加選拔。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.25）


▲藝人小鬼最近多在演戲、主持發展，但仍沒有放棄音樂。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.25）

日前金曲獎才剛剛落幕，阿妹昨（24）日晚間在臉書抒發心情，開玩笑說：「還沒被世代交替」，陳子鴻認為阿妹各方面表現都很好，「沒得獎不是因為年紀的問題」，也提到在評選的過程中因為大家意見不同，討論過程中火氣很大，尤其是「最佳年度專輯」、「最佳樂團」。


▲徐佳瑩(右)奪下金曲歌后擊敗阿妹。（資料照, 2018.06.25）

張惠妹阿妹無緣拿下第四座歌后，深夜在臉書開直播吐心聲，非常需要得到金曲獎的肯定，陳子鴻覺得阿妹的音樂絕對沒有問題，也並非年紀的問題輸給徐佳瑩，絕對不是被「世代交替」，認為阿妹在歌壇的地位具有很大的影響力，得不得獎不影響她在歌壇的地位，也讚她不斷改變創新值得被肯定。

關鍵字張惠妹阿妹徐佳瑩金曲獎陳子鴻
彭于晏手比愛心　緋聞女友也在現場蕭敬騰金曲秀　主持天后說3個字

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan