阿妹嘆「世代交替」　金曲評審主席陳子鴻這樣回應

▲爽樂團（左1.2.3）在記者會上表演歌曲。小鬼（左4）、陳子鴻老師（右2）歡迎有才藝的人一起來報名參加選拔。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.25）

「2018音浪頭城音樂祭」與本屆金曲獎評審團主席陳子鴻合作，共同舉辦「2018夏日超級新人」徵選活動，藝人小鬼擔任音樂祭表演嘉賓，希望跟大家一起度過這個熱情的夏天；今（24）日舉行記者會募集歌唱、饒舌、舞蹈高手比賽才藝，希望能找到下一個華語樂壇的明日之星。



▲藝人小鬼最近多在演戲、主持發展，但仍沒有放棄音樂。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.25）

日前金曲獎才剛剛落幕，阿妹昨（24）日晚間在臉書抒發心情，開玩笑說：「還沒被世代交替」，陳子鴻認為阿妹各方面表現都很好，「沒得獎不是因為年紀的問題」，也提到在評選的過程中因為大家意見不同，討論過程中火氣很大，尤其是「最佳年度專輯」、「最佳樂團」。



▲徐佳瑩(右)奪下金曲歌后擊敗阿妹。（資料照, 2018.06.25）

張惠妹阿妹無緣拿下第四座歌后，深夜在臉書開直播吐心聲，非常需要得到金曲獎的肯定，陳子鴻覺得阿妹的音樂絕對沒有問題，也並非年紀的問題輸給徐佳瑩，絕對不是被「世代交替」，認為阿妹在歌壇的地位具有很大的影響力，得不得獎不影響她在歌壇的地位，也讚她不斷改變創新值得被肯定。