侯友宜：光明磊落 有事衝我來

（中央社記者林長順新北25日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，他是見過地獄的人，一路走來正派、正氣，不怕任何挑戰，是光明磊落的漢子，有事衝他來，這次選舉也要集合所有正派的人向前走。

侯友宜今天在新北市黨部頒發29區主任委員、顧問團長、後援會長、總幹事等主要幹部聘書，也向前立委林鴻池頒發「市競選總部總幹事」聘書。他致詞時做上述表示。

侯友宜各區主要競選幹部包括立委林德福、羅明才、李鴻鈞，前立委江惠貞、前副縣長蔡家福，以及各區前、現任農會幹部及地方民代。議長蔣根煌、市議員林國春、王建章出席相挺，前立委吳育昇主持授證儀式。